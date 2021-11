https://mundo.sputniknews.com/20211111/ecuador-existe-verdadero-dialogo-entre-gobierno-e-indigenas-por-el-precio-del-combustible---1118146368.html

Ecuador: ¿existe verdadero diálogo entre Gobierno e indígenas por el precio del combustible?

Como dos años antes, este octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas lideró las movilizaciones en contra del aumento de los combustibles.

Ecuador: ¿existe verdadero diálogo entre Gobierno e indígenas por el precio del combustible? Como dos años antes, este octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas lideró las movilizaciones en contra del aumento de los combustibles. En ese marco el Ejecutivo llamó a un diálogo que no colmó las expectativas. Telescopio conversó con Richard González, de Acción Jurídica Popular y con la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yasacama.

El encuentro se produjo el miércoles 10 de noviembre y estuvo precedido por elementos que no contribuyeron a limar asperezas. Se prohibió que fuera transmitido por medios alternativos, tal como pedía la CONAIE, y además el titular de la confederación, Leonidas Iza, fue “prácticamente llevado a rastras por la guardia presidencial”, sin permitir que respondiera preguntas a los medios, comentó a Telescopio Richard González.Para el vocero de la organización ciudadana Acción Jurídica Popular eso evidencia la posición en la que se ubica el Gobierno de no aceptar verdaderamente los reclamos.La plataforma del movimiento indígena incluye el rechazo a proyectos mineros a cielo abierto, y la moratoria a la ampliación de la frontera petrolera, renegociación de deudas y reducción de las tasas de interés del sistema financiero. Sin embargo, el punto clave es el precio del combustible y la derogación de los decretos firmados por el ex presidente Lenín Moreno que libera sus costos.A fines de octubre el presidente Guillermo Lasso suspendió el incremento mensual pero ordenó el alza del galón de gasolina extra de 2,50 a 2,55 dólares y el diésel pasó de 1,69 a 1,90 dólares.Sobre este punto no hay margen para la negociación, según González. “El presidente está cerrado” y es a raíz del Fondo Monetario Internacional.En el encuentro con los líderes indígenas, el presidente Lasso pidió 15 días para volver a hablar. Un plazo que la CONAIE aceptó porque “como pueblos y nacionalidades hemos sido muy respetuosos”, dijo a Telescopio la vicepresidenta de la confederación Zenaida Yasacama.Sin embargo las asambleas son permanentes y están “preparados y atentos para continuar con la movilización”.

