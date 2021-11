https://mundo.sputniknews.com/20211110/presidente-de-chile-confia-en-que-el-senado-rechazara-juicio-politico-en-su-contra-1118093354.html

Presidente de Chile confía en que el Senado rechazará juicio político en su contra

Presidente de Chile confía en que el Senado rechazará juicio político en su contra

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó su confianza en que los senadores rechazarán la acusación constitucional impulsada en... 10.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-10T19:36+0000

2021-11-10T19:36+0000

2021-11-10T19:36+0000

américa latina

chile

sebastián piñera

congreso nacional de chile

juicio político

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108843/49/1088434919_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81a0b63048d4654d688d96609cd67d20.jpg

Piñera sostuvo que el juicio en su contra obedece "a un clima enrarecido" que se vive en la política chilena, "vinculado a un claro e injustificado interés electoral"."Esta acusación no tiene ningún fundamento, después de una detenida lectura concluimos que está basada en hechos falsos, mañosamente relatados o en simples conjeturas, en posiciones que no cumplen con las normas", añadió.El mandatario señaló que la situación por la que fue acusado ya fue investigada por la Fiscalía y los tribunales de Justicia, instancias que desecharon la existencia de algún delito, al igual que el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría.El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por su sigla en inglés— publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.La Cámara de Diputados aprobó esta semana la acusación con votos de la oposición y el próximo martes el libelo será revisado por el Senado, de ser aprobado el presidente será destituido del cargo.

https://mundo.sputniknews.com/20211109/ni-en-netflix-congreso-chileno-vive-jornada-de-pelicula-para-acusar-al-presidente-pinera-1118053665.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, sebastián piñera, congreso nacional de chile, juicio político