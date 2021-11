https://mundo.sputniknews.com/20211109/los-vehiculos-chinos-conquistan-espana--1118004569.html

Los vehículos chinos conquistan España

Los automóviles de China se abren un hueco en España. Decenas de modelos se venden en concesionarios del país, llegados desde los talleres de MG o DFSK, entre... 09.11.2021, Sputnik Mundo

Cuando pensamos en China, nos vienen a la cabeza miles de productos manufacturados en el gigante asiático. Sin embargo, entre la ingente cantidad de artefactos y creaciones que salen de las factorías de ciudades como Shanghai o Shenzhen, el imaginario popular no suele recalar en los vehículos.No obstante, el país es el principal fabricante de autos del mundo. En total, en 2020, más de 25 millones de vehículos fueron fabricados en territorio chino. No solo de marcas extranjeras, sino también de firmas propias. Empresas que poco a poco empiezan a colocar su catálogo en España.Una de las compañías con mayor potencial es MG, una marca originaria del Reino Unido comprada por el gigante SAIC Motor. Una entidad que apuesta en España por coches eléctricos o híbridos. El MG EHS, un todocamino con motor de gasolina y batería eléctrica, y el MG ZS, un SUV compacto 0 emisiones, ya están disponibles en el país europeo. El último en añadirse a la lista ha sido el MG Marvel R, un modelo completamente 100% eléctrico A principios de 2022 saldrá la ranchera MG5.Otro de los fabricantes más conocidos de China es DFSK, fabricante presente en España desde hace más de dos años. Ofrece su vehículo de mayor tamaño, el DFSK 580, un todocamino de siete plazas que funciona con gasolina o GLP, aunque tiene etiqueta de ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). También tiene en concesionario el DFSK F5, su respuesta al SUV cupé de silueta deportiva, y el todocamino compacto DFSK Seres 3.La empresa Green Tour, radicada en Barcelona, se dedica a la comercialización de modelos chinos completamente eléctricos. Es el caso de los Changan Eado Sedán EV460, Changan BenBen e-star, Changan CS15 EV, Baojun E100 y el BAIC HS-EV4. New Energy Mobility. Por su parte, New Energy Mobility (NEM), tienda online de vehículos eléctricos, tiene en su catálogo los BYD Tang, versión premium incluída; Xpeng G3; Aiways U5, único de la marca en España, y el pequeño SUV JAC iEV7S.La última firma en desembarcar en el mercado español ha sido SWW. Apuesta por los todocaminos Go1 y Go1F, ambos equipados con motores de gasolina. La empresa chino-sueca Lynk & Co comercializa sus modelos en España, al igual que los automóviles de la italiana DR, manufacturados en el gigante asiático. Eso sin contar, las empresas que trabajan con vehículos comerciales, como Maxus; cuadriciclos, Zhidou, Nextem, Sunshine o Jiayuan; camiones o autobuses, creados por BYD. China empieza a ganar terreno en el mercado español.

