https://mundo.sputniknews.com/20211109/de-gamers-a-profesores-la-argentina-que-ensena-matematica-por-twitch-1118020416.html

De 'gamers' a profesores: la argentina que enseña Matemática por Twitch

De 'gamers' a profesores: la argentina que enseña Matemática por Twitch

Aunque surgió para la retransmisión de videojuegos en directo, los usuarios de Twitch le han dado miles de usos diferentes. Tal es el caso de 'La de... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T00:24+0000

2021-11-09T00:24+0000

2021-11-09T00:24+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

argentina

transmisión

matemática

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113819875_0:261:1280:981_1920x0_80_0_0_16f05ab55da8d960bac7742dcb2f6940.jpg

"Hoy me pasaron el twitch de una profesora de matemática que, de forma muy tierna y desinteresada, ayuda a la gente que pasa por su chat con cada cosa que no saben resolver o aclarando dudas sobre la asignatura. Tenemos que fomentar que estas cosas sigan pasando", escribió en Twitter Coscu, el reconocido streamer argentino Martín Pérez Disalvo.Poco después, el canal de Adriana González, educadora de 52 años que vive en La Plata, explotó. Pasó de tener 1.600 suscriptores a más de 34.000.¿Quién es 'La de matemáticas' de Twitch?Adriana es profesora desde 2007, dicta más de 33 módulos semanales en distintos colegios públicos y en 2020 decidió que en su poco tiempo libre, iba a intentar que "los chicos tengan ganas de saber", contó al canal de noticias argentino TN.Adriana, dijo a TN que la clave está en "escuchar cuáles son sus necesidades". "El aula está pensada para el 1800 y estamos en el 2021, por alguna razón no estamos llegando a los chicos en la escuela y estoy segura de que a alguien le tiene que gustar matemática".Desde entonces, realiza transmisiones en vivo para explicar problemas matemáticos a través de Twitch. Le "pareció buena idea" que "después de unos días [los vídeos] desaparecieran".Sin embargo, no fue hasta octubre de 2021, luego de la mención de Coscu, que sus suscriptores aumentaron de manera estrepitosa. "Yo pensé que eran bots, porque me decían que venían de Coscu, hasta que mi hija me lo mostró y ahí entendí qué pasaba", relató.La profesora siente que en el stream "la gente es más amorosa que en otras redes, porque si alguien entra y bardea, lo banean. Los mismos usuarios sacan a los que molestan". Y si bien ella se dedica a explicar matemáticas, notó que "la gente comparte todo en el chat". "Se siente muy sola y si vos compartís tu tiempo, te charlan. A veces no se trata de números, la gente tiene necesidad de hablar, de contarle a alguien sus cosas y que la escuchen", dijo a TN.

https://mundo.sputniknews.com/20210812/quien-es-coscu-el-inesperado-nuevo-amigo-de-messi-1115019894.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, argentina, transmisión, matemática