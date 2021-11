https://mundo.sputniknews.com/20211108/los-riesgos-de-las-dietas-magicas-tambien-afectan-a-los-ninos-1118015331.html

Los riesgos de las dietas mágicas también afectan a los niños

Los riesgos de las dietas mágicas también afectan a los niños

Los daños que pueden generar las promesas de dietas para adelgazar en poco tiempo se amplifican en las redes sociales.

2021-11-08T22:10+0000

2021-11-08T22:10+0000

2021-11-08T22:10+0000

zona violeta

niños

alimentos saludables

ultraprocesados

dietas

nutrición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1118015306_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ee589665f0c21d1a107d38f2f1808cd5.jpg

Los riesgos de las dietas mágicas también afectan a los niños Abdomen plano o glúteos perfectos en un mes son algunas de las falsas promesas de las llamadas dietas mágicas que pueden bombardear tus redes sociales. Esta tendencia de aspirar al "cuerpo perfecto" poniendo en riesgo la salud comenzó a verse en niños y en mayores de 50 años.

Las promesas de abdomen plano en un mes a cambio de ayuno intermitente o tomar sopa por un mes, se amplificaron con el uso de Internet. Pero los resultados no siempre son los que se prometen.Pérdida de masa muscular, problemas cardiovasculares o dermatológicos, ansiedad, insomnio e irritabilidad, son algunos de los síntomas que pueden generar las dietas mágicas que prometen milagros en poco tiempo y no siempre logran su objetivo.El psicólogo colombiano José Franco, especializado en psicología del consumidor y marketing de niños, explicó a Zona Violeta cómo las promociones de dietas mágicas logran engañarnos y ganar nuestra atención.El también integrante del Colegio Colombiano de Psicología considera que la influencia de Youtubers, testimonios ficticios y de influencers o personalidades públicas, llevan a las personas a tomar "decisiones equivocadas".Si bien esta problemática históricamente afectó a mujeres adolescentes, Franco advirtió que hoy preocupa la aparición de niños que quieren dejar de comer para tener un cuerpo perfecto, o incluso en personas mayores de 50 años.Por su parte, la nutricionista uruguaya Laura Fazio explicó a Zona Violeta cómo lograr un peso adecuado de una forma saludable.Los alimentos ultraprocesados por lo general no se recomiendan por tener exceso de grasas, sodio o azúcares, que pueden afectar la salud a largo plazo. A su vez, los refrescos reducen un 50% la absorción del hierro que tienen los alimentos que uno consume, por eso se recomienda evitarlos con las comidas.La recomendación es comer materias primas, es decir, frutas, verduras, carnes y otros alimentos frescos cocinados en casa. Pero algunos procesados pueden ser la excepción para quienes tienen jornadas largas y poco tiempo para la cocina.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

niños, alimentos saludables, ultraprocesados, dietas, nutrición, аудио