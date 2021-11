https://mundo.sputniknews.com/20211108/instituto-electoral-de-mexico-advierte-a-amlo-que-debe-dejar-de-promover-la-revocacion-de-mandato-1118010920.html

Instituto Electoral de México lanza una advertencia a AMLO

Instituto Electoral de México lanza una advertencia a AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe dejar de pronunciarse a favor de la revocación de mandato o de lo contrario estaría incurriendo en... 08.11.2021, Sputnik Mundo

La Comisión de Quejas y denuncias atendió la solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de emitir medidas cautelares contra el mandatario por un presunto uso indebido de recursos públicos para promover la revocación de mandato, que de reunir las firmas de solicitud necesarias se celebraría en marzo de 2022.La comisión descartó emitir dichas medidas pero le advirtió al presidente que no debe promover desde la conferencia matutina el plebiscito para concluir de manera anticipada su mandato."Se hace esta advertencia de si se realizan pronunciamientos similares, entonces podríamos estar ante conductas antijurídicas y esta comisión podría dictar medidas preventivas incluso de manera oficiosa. Entonces la medida cautelar resultaría improcedente, pero se hace ese llamado a los servidores públicos para que se ajusten al marco jurídico", apuntó la presidenta de la comisión, la consejera Adriana Favela."Está claro que el presidente de la república hizo alusión, incluso sin que mediara pregunta de algún reportero al tema de revocación de mandato, y de esta manera empieza a bordar un asunto en el cual la promoción de este ejercicio corresponde en exclusiva al Instituto Electoral, y a ningún otro espacio del Estado", advirtió el INE.La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que es violatorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que se permita al presidente mexicano opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo, además de que la promoción de la revocación de mandato es facultad exclusiva del INE.No obstante, López Obrador desafió la determinación del Tribunal Electoral desde la conferencia matutina del 5 de noviembre y sostuvo que sí puede mencionar el proceso, siempre que no pida el voto a su favor."Puedo hablar de la revocación de mandato, nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal y no es esa mi intención", declaró el mandatario.

andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), méxico, revocación de mandato