AMLO le responde al Tribunal Electoral: "Sí puedo hablar de la revocación de mandato"

La autoridad judicial electoral de México determinó que ninguna instancia gubernamental puede influir en el voto de la revocación de mandato prevista para marzo de 2022. En este sentido, detalló, el presidente tampoco puede informar u opinar sobre el proceso.No obstante, López Obrador aseguró que ya lo consultó con sus asesores y sí puede hablar sobre la votación para quitarlo del poder, pero sin llamar a que voten para que permanezca en el puesto. Llama a cumplir responsabilidad demócrataEl mandatario mexicano hizo un llamado para que sus opositores participen en este proceso que por primera vez se realiza en México, pues "hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad"."Llamo a todos a los que están en contra de nosotros a que voten en contra porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de forma pacífica. No hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático, está probado que es lo mejor para enfrentar controversias para decidir sobre conflictos. Lo mejor es acudir al pueblo que es el soberano, es el que manda", sentenció.El presidente de México recordó que les tocó "enfrentar el 'no voto'" cuando, en ciertos lugares de Chiapas con influencias del zapatismo, organizaciones civiles y "los que se sentían radicales" llamaban a no votar por nadie ya que todos los políticos son iguales, aunque en dichas zonas terminaba ganando el PRI.Por ello, insistió en que "es totalmente antidemocrático decir: 'No voy a participar'" y advirtió que los grupos conservadores son "demócratas cuando les conviene" y pronto iniciarán una campaña en contra del proceso.

