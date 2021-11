https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-vicecanciller-ruso-aclara-que-otra-cumbre-putin-biden-no-es-objeto-de-discusiones-1117976671.html

El vicecanciller ruso aclara que otra cumbre Putin-Biden no es objeto de discusiones

El vicecanciller ruso aclara que otra cumbre Putin-Biden no es objeto de discusiones

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró a Sputnik que Moscú y Washington no mantienen actualmente discusiones sobre una... 08.11.2021

internacional

rusia

eeuu

vladímir putin

joe biden

"No hay en esta etapa discusiones algunas sobre el formato de tal reunión, por no hablar ya de las fechas", aclaró Riabkov tras constatar el creciente número de rumores y bulos al respecto. "Por ahora, ni siquiera tenemos una noción aproximada acerca de cuándo y en qué formato tendría lugar ese contacto", agregó.El diplomático admitió que los esfuerzos mediáticos han atribuido "cierta actualidad" al tema, pero reafirmó que "detrás de esas publicaciones no hay detalles específicos que den motivo para presentarlo en esta clave".Los presidentes Vladímir Putin y Joe Biden celebraron el primer cara a cara el 16 de junio pasado en la ciudad suiza de Ginebra.Su reunión contribuyó a la vuelta de los respectivos embajadores, que permanecían en Moscú y Washington, a sus puestos de trabajo, así como al relanzamiento del diálogo de estabilidad estratégica entre Rusia y EEUU.

eeuu

2021

rusia, eeuu, vladímir putin, joe biden