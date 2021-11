https://mundo.sputniknews.com/20211103/interes-de-moscu-y-washington-en-una-cumbre-putin-biden-1117856865.html

¿Interés de Moscú y Washington en una cumbre Putin-Biden?



Varios medios interpretan que Moscú y Washington estarían propiciando una cumbre entre sus líderes. Mientras, EEUU 'apaga'a Latinoamérica en momentos cumbre... 03.11.2021

¿Para cuándo?Moscú y Washington han llegado a comprender sobre la conveniencia de una nueva cumbre. Así interpretaron varios medios la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre la probabilidad de una nueva reunión entre Vadímir Putin y Joe Biden."Estoy seguro de que cuando se celebre la próxima reunión entre los dos líderes [...] el presidente Putin tendrá una gran oportunidad de informar a Biden de lo que estamos haciendo en cuanto al clima", indicó Peskov, al comentar la declaración de Biden en la que reprochó a Rusia por sufrir incendios en la tundra rusa, en el extremo norte del país. En este contexto Peskov instó a no olvidar que los incendios se registran también en California, en Turquía, y en varios otros países del mundo.Dicho de otra forma, el portavoz del Kremlin no hizo un anuncio de una nueva cumbre, sino que dio a entender que tanto Washington como Moscú están interesados en que los mandatarios celebren un nuevo cara a cara luego de que se entrevistaran en Ginebra en junio pasado.Todo indica que sería así, más cuando el presidente ruso, al igual que su par chino, Xi Jinping, no acudieron de forma presencial a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático [COP26] que se celebra en Glasgow, Escocia, y que reunió en su jornada inaugural el 1 de noviembre a mandatarios de unos de 130 países.Biden lamentó la ausencia en Glasgow de sus homólogos ruso y chino, pero al mismo tiempo se mostró interesado en reunirse con Putin. Así se puede interpretar su breve conversación con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el pasado fin de semana en los márgenes de la cumbre del G20 en Roma."Se llevó a cabo una breve pero fructífera conversación con el presidente Biden, que envió sus mejores saludos a Vladímir Putin y subrayó su interés por mantener futuros contactos. Asimismo, debatimos brevemente sobre cómo formar estos contactos en un futuro próximo. Ya se lo he comunicado al presidente [Putin], creo que será útil para seguir alineando nuestras agendas". Al comentar la noticia, Peskov, señaló el pasado lunes que Moscú y Washington reconocen la necesidad de contactos a un alto nivel.EEUU, ¿'apaga'a Latinoamérica?Caracas y otros estados de Venezuela volvieron a quedarse sin electricidad a causa de un fuerte bajón del servicio eléctrico que afectó al país la tarde de este martes, una situación que, entre otros efectos, provocó una falla en el sistema metro de la capital venezolana.Lo que llama la atención es que este tipo de incidentes se intensificaron a medida que se acercan los comicios del próximo 21 de noviembre, cuando los ciudadanos elegirán a alcaldes y gobernadores. Un hecho que resaltan las autoridades de Venezuela, denunciando que su país es objeto de ataques al sistema eléctrico de cara a este proceso electoral.El pasado mes de octubre, el país vivió varios fallos de este tipo, uno de los cuales dejó sin servicio al 30% de la Gran Caracas, una aglomeración urbana con más de 5 millones de habitantes. Un testigo comentó a nuestro medio que escuchó una fuerte explosión antes de que se fuera la luz.Al respecto, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, decía lo siguiente: "No se descarta que sea un ataque más de lo que llamamos la guerra eléctrica que lo que pretenden es hacer una violación sistemática de los derechos sociales para causar malestar en la población".Tampoco faltaron este tipo de incidentes en septiembre pasado, cuando, entre otros casos, la explosión de un transformador provocó una falla en toda la nación. Una explosión calificada como "un ataque terrorista" por las autoridades de Venezuela, que denunciaron la existencia de un "plan de sabotaje permanente" que "forma parte de la guerra multiforme", donde "uno de los aspectos es la guerra eléctrica".Son sólo algunos de los numerosos casos de esta índole, el peor de los cuales se produjo en 2019, cuando se registró un apagón nacional que afectó a todo el país durante una semana continua. En aquel entonces, el Gobierno denunció que había sido atacada la principal hidroeléctrica de la nación caribeña.Lo decía, por ejemplo, el entonces vicepresidente de Comunicación Jorge Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ofreciendo pruebas de la implicación del senador estadounidense Marco Rubio en el saboteo cibernético, algo que demostraron sus tuits.Cabe señalar que recientemente el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó durante sus alocuciones al mandatario colombiano, Iván Duque, de promover una guerra contra los servicios públicos de su país para afectar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Es llamativo, en este contexto, que la versión colombiana del diario El País, se esforzara mucho en sembrar dudas sobre la "información proveniente de fuentes oficiales" de Venezuela respecto a los fallos eléctricos que, tal y como escribe la agencia EFE, "forman parte de la rutina" en esa nación latinoamericana.Fiscalía de EEUU retira siete de los ocho cargos contra el diplomático venezolano Alex SaabLa fiscalía estadounidense retiró siete de los ocho cargos contra el diplomático venezolano Alex Saab. Su esposa, Camila Fabri, asegura que EEUU "no tiene nada consistente contra Saab" y que es "puro acoso mediático".Octavo Madamiento conversó sobre este tema con la abogada e internacionalista Laila Tajeldine.Traductor ruso cumple su sueño de crear el mejor diccionario jurídico español-ruso y ruso-español25 años de trabajo como traductor e intérprete. Esta es la experiencia que respalda la creación del diccionario jurídico panhispánico-ruso y ruso-panispánico en línea, del autor Alexandr Matitsin, fruto de su intención de "superar las deficiencias" de los diccionarios temáticos existentes.Unos diccionarios que a menudo "carecían de expresiones jurídicas correctas, exactas y justas", y donde "algunos términos se juntaban como sinónimos" cuando en realidad no lo son, sin que tampoco se indicara los países donde se aplica un término u otro.De modo que en 2016, Matitsin se dedicó plenamente a la "composición de un diccionario con [el] que soñaba", sistematizando los glosarios acumulados durante décadas de su vida profesional y trabajando con un "equipo de profesionales" informáticos para lanzar sus dos versiones: para ordenadores, y para dispositivos móviles."Mi diccionario tiene expresiones jurídicas bien exactas y justas tomadas de las sendas normativas de los países correspondientes de habla hispana y de Rusia", manifestó el autor, al destacar que la base de datos que componen su obra se actualiza regularmente, de lo cual se informa también en el grupo de Facebook del diccionario."Cada término lleva la indicación del país donde se usa. Un ejemplo: en Argentina en el lenguaje jurídico se usa 'compañía de seguros’, mientras que en España es 'sociedad de seguro’. [En] caso de haber variantes vigentes de un sólo término, se ofrecen referencias a fuentes legales. Si se hace un clic sobre tal referencia, se abre un buscador donde se puede leer un documento completo con este término. Además, para facilitar la consulta de intérpretes de conferencia, algunos términos tienen versiones abreviadas que se originan también del marco normativo vigente. Asimismo, cuando no hay equivalentes de un término, se construyen de varios elementos sacados también del cuerpo normativo pertinente", precisó.Agregó que los destinatarios del diccionario son "traductores, intérpretes, profesores de español, estudiantes, abogados, periodistas, personal diplomático, agentes inmobiliarios, compañías de seguro, así como particulares que buscan traducción de términos en documentos oficiales".Consultado sobre el futuro de su profesión ante el avance de aplicaciones de traducción, Matitsin –licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, donde ejerce como profesor de Traducción en un programa de preparación de traductores para organizaciones como la ONU, además de haberse graduado en Economía y Banca en la Universidad de Finanzas de Moscú– coincidió en que "estas innovaciones tecnológicas se hacen más versátiles y las traducciones automáticas se mejoran", pero "todavía no pueden sustituir" a un traductor o intérprete humano y profesional, ya que "solamente pueden traducir textos muy fáciles".Por último, Matitsin dio tres consejos a quienes quieran destacar en esta carrera: "apasionarse de la profesión tan atractiva y cautivadora; leer mucho en el idioma estudiado, tanto literatura, como textos especiales; autoperfeccionarse sin cesar".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

