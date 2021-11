https://mundo.sputniknews.com/20211106/angelina-jolie-tacha-de-ignorante-la-prohibicion-de-eternals-por-una-escena-gay-1117949385.html

Angelina Jolie tacha de "ignorante" la prohibición de 'Eternals' por una escena gay

Angelina Jolie tacha de "ignorante" la prohibición de 'Eternals' por una escena gay

La reciente película de Marvel, 'Eternals', ha sido prohibida en los países del Golfo luego de que Disney se negara a cortar de la cinta las escenas con el... 06.11.2021, Sputnik Mundo

"Estoy triste [por esa audiencia]. Y estoy orgullosa de Marvel por negarse a eliminar esas escenas", considera Angelina Jolie. Subraya que "todavía no entiende cómo vivimos en un mundo donde todavía hay quienes no verían la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor".Phastos es el primer superhéroe abiertamente homosexual de Marvel. En Eternals, se pueden ver a su esposo, encarnado por Haaz Sleiman, y su hijo pequeño (Esai Daniel Cross). En una de las escenas de la cinta, los dos se dan un beso.La homosexualidad sigue siendo ilegal en los países del golfo Pérsico como Arabia Saudí, Kuwait o Catar, y puede ser castigada hasta con pena de muerte. La directora de Eternals, Chloé Zhao, instó a Marvel a no satisfacer las demandas de los censores eliminando las escenas. En países como Rusia o Singapur, donde mostrar escenas homosexuales está permitido solo para un público mayor de edad, la cinta se estrenó con la calificación 18+.El largometraje, basado en la historieta homónima de Marvel Comics, narra las aventuras de un grupo de seres inmortales que han vivido en secreto en la Tierra durante más de 7.000 años y ahora se reúnen para proteger el planeta de los Desviados. El elenco de la cinta cuenta con la participación de Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris) y Gemma Chan (Serisi), entre otros actores.

