https://mundo.sputniknews.com/20211107/daniel-ortega-sobre-las-elecciones-el-voto-no-mata-a-nadie-no-llama-al-terrorismo-1117967839.html

Daniel Ortega sobre las elecciones: "El voto no mata a nadie, no llama al terrorismo"

Daniel Ortega sobre las elecciones: "El voto no mata a nadie, no llama al terrorismo"

El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, dio un mensaje a la nación tras ejercer su derecho al voto en las elecciones de este 7 de noviembre. Ortega, quien... 07.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-07T20:47+0000

2021-11-07T20:47+0000

2021-11-07T20:47+0000

américa latina

nicaragua

elecciones generales en nicaragua (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109073933_0:119:1500:963_1920x0_80_0_0_8b5891499e4a1a1bdb28758b4132ae03.jpg

El presidente nicaragüense se dirigió al país en cadena nacional de radio y televisión desde una mesa adornada con motivos navideños. Durante la alocución, hizo referencia a que la salida de la crisis política es a través del voto y no a través del "terrorismo"."El voto no mata a nadie, ni causa heridas, no llama al terrorismo", enfatizó el mandatario, quien había ejercido su derecho al voto en las elecciones generales de 2021 en un colegio del capitalino barrio de El Carmen.Asimismo, destacó que el país logró superar los sucesos que tuvieron lugar entre abril y julio de 2018 calificados como intento de golpe de Estado y se logró establecer la paz y avanzar hacia el bienestar y el progreso de las familias, "que es lo que quiere el pueblo nicaragüense y la humanidad".Además, ratificó sus declaraciones con una estrofa del Himno nacional nicaragüense que pide: "ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor"."Los avances del Gobierno no eran del agrado de los que no tienen Patria, y vino el intento de golpe terrorista del 2018", afirmó Ortega.El presidente convocó a que nunca más se tiña con sangre la bandera nacional, como ocurrió en 2018.El mandatario también alertó que "estaban conspirando para que no se realizaran estas elecciones". La paz y el COVID-19En su alocución, Ortega también ahondó en las secuelas del COVID-19 y cómo el país ha logrado combatir esta pandemia. El mandatario afirmó que gracias al restablecimiento de la paz en el país tras los actos terroristas de 2018 fue posible reconstruir el sistema de salud para encarar la crisis sanitaria."Gracias a la paz pudimos reconstruir los puestos de salud que los terroristas destruyeron, y tuvimos las bases para enfrentar la pandemia que afectó a todo el mundo", aseguró Ortega. Asimismo, destacó la ayuda de países como Cuba y Rusia, quienes enviaron vacunas para inmunizar a la población nicaragüense.

https://mundo.sputniknews.com/20211107/que-comprobaran-los-acompanantes-electorales-en-nicaragua-este-7-de-noviembre-1117964504.html

https://mundo.sputniknews.com/20211107/comienzan-las-elecciones-generales-en-nicaragua-1117963010.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, elecciones generales en nicaragua (2021)