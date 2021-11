https://mundo.sputniknews.com/20211107/que-comprobaran-los-acompanantes-electorales-en-nicaragua-este-7-de-noviembre-1117964504.html

¿Qué comprobarán los acompañantes electorales en Nicaragua este 7 de noviembre?

De la treintena de representantes europeos, 19 pertenecen a la delegación española. Algunos de ellos entrevistados por Sputnik significaron una posición contraria al Gobierno del país ibérico que criticó la encarcelación de aspirantes opositores a la presidencia, procesados bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.El tema desató una crisis diplomática el pasado mes de agosto, cuando el ejecutivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusó a Madrid de intromisión, injerencia e intervención y el 18 de octubre, el canciller José Manuel Albares, aseguró que en Nicaragua no se dan las garantías mínimas para que la Unión Europea considere creíbles las elecciones.El diputado al parlamento de Andalucía, aseguró que los ciudadanos nicaragüenses tienen el derecho de participar en estos comicios de manera pacífica, con libertad y en cumplimiento de todas las garantías contenidas en sus leyes y aludió a la transparencia de las elecciones de las cuales resultarán los dirigentes de los próximos cinco años.Para el también representante de la coalición Izquierda Unida esta sociedad no merece que exista injerencia por el Gobierno norteamericano y países de la Unión Europea, y manifestó su esperanza en la obtención de resultados que permitan la continuidad de los avances en programas de beneficio social y la mejoría en el sistema público de educación, sanidad y soberanía alimentaria.¿Fraude electoral o difamación mediática?El estadounidense David Paul intervino el año último como observador en las elecciones parlamentarias de Venezuela, tras las cuales el chavismo recuperó la Asamblea Nacional con más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos, según datos del Consejo Nacional Electoral, y ahora participa como acompañante en Nicaragua."No es un fraude como difunden algunos canales de comunicación internacionales, protagonistas de una guerra mediática que incluso deslegitima al Gobierno sandinista y a su presidente Daniel Ortega. Veremos muy de cerca el desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana", expresó el activista, uno de los involucrados en el envío a Cuba de jeringuillas para la vacunación.La reforma a la Ley 331 o Ley Electoral sustituyó la observación electoral por la figura de "acompañante" y de acuerdo con su inciso 9 es el Consejo Supremo Electoral quien reglamenta su acreditación y participación en este proceso, a los cuales están ausentes la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el estadounidense Centro Carter.Sumado a su responsabilidad en la verificación de los comicios, la estudiante dominicana Blanca Ruiz, perteneciente a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo, promueve desde Managua la campaña Pueblos soberanos, pueblos solidarios en apoyo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, desde plataformas digitales, redes sociales, alianzas y organizaciones.Según Ruiz, esa propuesta se manifiesta en contra de las agresiones de Estados Unidos, pues Washington pretende la imposición de sus políticas de dominio en la región, con la complicidad de las élites locales y las empresas trasnacionales mediante difamación, guerras diplomáticas, sanciones económicas, bloqueos y amenazas en el plano político, diplomático y militar.La joven mencionó entre los involucrados en el proyecto a sectores populares, pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos en iniciativas solidarias y recordó las fuertes medidas impuestas a los tres países con lo cual ponen en peligro la salud y la vida de los ciudadanos, especialmente, durante el enfrentamiento a la pandemia COVID-19."Son tres pueblos heroicos en resistencia y en construcción constante de una sociedad más justa. Estamos aquí además para verificar el proceso revolucionario socialista, transformador y los avances respecto a servicios básicos como educación y salud. República Dominica debe construir un proceso similar encaminado al alcance de una verdadera soberanía", explicó.De acuerdo con Roberto Zelaya, militante del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, la mayoría de las noticias difundidas en los medios de su país respecto a Nicaragua no son veraces ni corresponden a la realidad, constituyen informaciones apegadas a intereses políticos emanados desde Estados Unidos."Regreso a mi casa muy tranquilo y con un mensaje contundente: aquí hay democracia. No hemos tenido ningún tipo de limitación, ni coerción. Más bien hemos apreciado los resultados en la construcción de un modelo soberano y libre de cualquier dictado imperial", concluyó el también secretario general de la Juventud Vanguardista costarricense.

