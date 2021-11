https://mundo.sputniknews.com/20211106/video-northrop-grumman-muestra-lo-que-podria-ser-su-nuevo-avion-de-combate-1117945817.html

Video: Northrop Grumman muestra lo que podría ser su nuevo avión de combate

El gigante armamentístico estadounidense Northrop Grumman hizo público un anuncio en el que se muestra un caza desconocido al día de hoy. Aunque es poco... 06.11.2021, Sputnik Mundo

En el anuncio, una representante de Northrop Grumman da una pequeña excursión por los proyectos en los que está involucrada la corporación: desde sistemas de comunicación y microprocesadores, hasta tecnologías del ámbito espacial.Una de las plantas donde hace su parada el ascensor que lleva al espectador es el hangar con una enorme recopilación de aeronaves, en una escena digna de una película de Michael Bay. En las imágenes se pueden ver las aeronaves del pasado en la parte derecha, que están conectadas con las creaciones del futuro, con el bombardero B-2 Spirit en medio.Y precisamente en la parte izquierda se puede ver una insinuación clara de la intención que tiene Northrop Grumman de participar en el programa NGAD, o Dominancia Aérea de la Siguiente Generación. Este programa tiene previsto el desarrollo de un caza pilotado de largo alcance.Obviamente, el caza no es el protagonista central del video, razón por la cual no se muestra con todo lujo de detalles. Pero algo sí se puede ver, como, por ejemplo, que se trata de una aeronave de gran tamaño con un énfasis explícito en la furtividad. Un aspecto que destaca son las tomas de aire que se sitúan en la parte superior del fuselaje, lo cual no es común para los cazas, aunque sí es beneficioso para mejorar las características de furtividad. También parece que carece de estabilizadores verticales.No está claro si Northrop Grumman ya está involucrado en el proyecto, pero en caso de que aún no sea el caso, este video seguramente es una clara insinuación de las intenciones que tiene la compañía de participar en el programa.

