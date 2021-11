Las videoconsolas empiezan a escasear en España

https://mundo.sputniknews.com/20211105/las-videoconsolas-empiezan-a-escasear-en-espana-1117914732.html

La crisis logística en la cadena de suministro y los retrasos de transporte provocan que algunas empresas teman por el 'stock' de algunos de sus productos más... 05.11.2021, Sputnik Mundo

Empresas como El Corte Inglés se anticipan a una posible rotura de stock limitando los pedidos. En estos momentos en su página web la compra de videoconsolas se limita a una unidad por pedido y cliente, aunque algunas de ellas como la PlayStation 5 Digital Edition están agotadas temporalmente desde hace ya algunos meses.Y es que en el caso de consolas, además de los retrasos en el transporte se une la escasez de microchips y semiconductores, que está provocando problemas en su fabricación.Pero esto no pasa solo con las videoconsolas, la situación también afecta a algunos accesorios. Por ejemplo, el mando de Nintendo 64 para Switch ya está agotado en su página oficial en España y parece no se podrá conseguir stock hasta el año 2022.Empresas como Amazon y Aliexpress, que cuentan con su logística propia, han reforzado su transporte por mar y aire para conseguir llegar a tiempo con los pedidos.Aun así, el consejo más compartido durante las últimas semanas es que lo mejor para asegurar que los Reyes Magos no tengan problemas con las peticiones, es adelantar la carta de deseos para que tengan tiempo de organizarse y no les afecte esta situación.

