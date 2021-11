https://mundo.sputniknews.com/20211103/macri-acusado-de-romper-el-microfono-de-un-canal-opositor-al-llegar-a-un-juzgado-1117866444.html

Macri, acusado de romper el micrófono de un canal opositor al llegar a un juzgado

Macri, acusado de romper el micrófono de un canal opositor al llegar a un juzgado

Mientras debe afrontar una causa que lo investiga por espionaje, el expresidente argentino Mauricio Macri es acusado de atacar a la prensa por quitarle el... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T21:08+0000

2021-11-03T21:08+0000

2021-11-03T21:08+0000

américa latina

argentina

periodismo

libertad de prensa

mauricio macri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1117866253_0:32:3050:1748_1920x0_80_0_0_f79472b220d7eb55b390a80ab0bd94e6.jpg

Organizaciones de periodistas de Argentina condenaron la actitud del expresidente argentino Mauricio Macri, que quitó de las manos de un reportero uno de sus micrófono y lo arrojó al suelo cuando ingresaba a declarar a un juzgado por la causa que lo investiga por un presunto espionaje.El incidente se produjo apenas Macri se bajó del automóvil que lo trasladó a la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde tuvo que presentarse a declarar ante el juez Martín Bava, que indaga la responsabilidad del exmandatario en el espionaje de los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, tras el siniestro de la nave en noviembre de 2017.La llegada a la sede judicial se dio entre una multitud de simpatizantes y periodistas que querían obtener una declaración del líder de Juntos por el Cambio antes de su ingreso al tribunal. Entre ellos estaba un reportero del canal argentino c5n, conocido por su línea editorial crítica con la gestión del expresidente.El periodista Nicolás Munafó fue de los primeros en intentar tomar la palabra de Macri. Pero lejos de hablar, el expresidente apartó el micrófono y al pasar lo tomó con su mano para dejarlo caer más adelante."Cómo de la boca para afuera Macri habla de periodismo independiente, las libertades y demás pero cuando le quería preguntar si iba a declarar, me agarró el micrófono y lo tiró al piso. ¡Terminó en el agua!", explicó el reportero luego del episodio en su cuenta de Twitter.El mal momento vivido por el cronista desató mensajes de solidaridad de colegas, dirigentes políticos y gremiales de periodistas argentinos como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que condenó lo que consideró un ataque contra C5N.También respaldó al periodista el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que a través de un comunicado subrayó que "en las filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando" y consignó que "luego esa herramienta fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua".Ante las críticas, Macri intentó ensayar unas disculpas por lo sucedido. "Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", escribió en su cuenta de Twitter.Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para el equipo del canal de noticias. El también periodista de C5N Alejandro Bercovich respondió a Macri le hizo ver al presidente que las cosas se vieron de otra manera."Miente. Otra vez. Los videos muestran nítidamente que lo hizo a propósito y que eligió el micrófono. Ahora usted es responsable de todo lo que sus seguidores nos puedan hacer en la calle a quienes trabajábamos en C5N", comentó el periodista.No fue el único, el propio empresario Fabián de Souza, dueño del Grupo Indalo, propietario del canal, aseguró que la emisora televisiva sufre violencia y persecución desde el año 2015, cuando Macri alcanzó el Gobierno nacional.El empresario reivindicó la cobertura de C5N de las causas por corrupción en las que Macri es investigado y reafirmó que el perfil del medio no cambiará por las agresiones."Si la misión nuestra es ocultar eso, nunca nos va a encontrar en ese sendero, por lo cual va a tener que romper unos cuantos micrófonos más", remarcó el empresario.

https://mundo.sputniknews.com/20211020/macri-el-republicano-arisco-dispuesto-a-desafiar-a-la-justicia-argentina-1117347465.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, periodismo, libertad de prensa, mauricio macri