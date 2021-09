AMLO: "El periodo neoliberal fue la era del robo y del saqueo en México"

"Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal, estamos hablando de 1983 a finales del 18, 36 años de saqueo. Aun así, yo considero que no debemos convertirlos en víctimas porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron", aseguró.