https://mundo.sputniknews.com/20211103/el-ministro-peruano-respalda-el-apoyo-de-ffaa-en-tareas-de-seguridad-ciudadana-en-lima-1117857722.html

El ministro peruano respalda el apoyo de FFAA en tareas de seguridad ciudadana en Lima

El ministro peruano respalda el apoyo de FFAA en tareas de seguridad ciudadana en Lima

LIMA (Sputnik) — El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, apoyó la medida del Gobierno que autoriza a las Fuerzas Armadas a prestar apoyo a la Policía... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T18:28+0000

2021-11-03T18:28+0000

2021-11-03T18:28+0000

américa latina

ffaa

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1117858022_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56e2db2926d031a7cc074f77b87beb76.jpg

"Las Fuerzas Armadas están actuando dentro del marco constitucional. Hay un decreto legislativo que les permite actuar con o sin estado de emergencia. En ese sentido, cuando la Policía lo requiera, las Fuerzas Armadas pueden apoyar", dijo el ministro a la televisora local, Canal N.El 1 de noviembre, el Gobierno emitió un decreto por el cual autoriza a las Fuerzas Armadas a auxiliar a la Policía por el término de 30 días calendario en tareas de seguridad ciudadana en Lima, ante el incremento de la delincuencia común.La medida ha sido criticada por diversos sectores políticos, que han denunciado que la norma es inconstitucional pues alegan que para que las Fuerzas Armadas asuman un papel en la seguridad ciudadana primero el Gobierno debe decretar el estado de emergencia en una determinada jurisdicción.Ayala apuntó que los soldados "no van a comenzar a disparar a todos [los ciudadanos]", por lo que hizo un llamado a la calma frente a la medida.Por su parte, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó el 2 de noviembre la autorización del Gobierno."Perú: Me preocupa la resolución suprema 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país", escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.Asimismo, añadió que "los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público".Según el Gobierno, un reciente informe de la Policía Nacional determinó un "incremento significativo" en la delincuencia común, en particular en delitos como tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos.Este fenómeno se ha reportado en Lima, la ciudad capital, y en Callao, provincia colindante que, a pesar de ser dos jurisdicciones separadas, conforman una sola unidad urbana.Lima y Callao albergan a cerca de 11 millones de habitantes, la tercera parte de la población del país.

https://mundo.sputniknews.com/20211020/defensoria-peruana-pide-convocar-a-consejo-de-seguridad-ante-aumento-de-delincuencia-1117355307.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ffaa, perú