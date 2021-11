https://mundo.sputniknews.com/20211103/bolivia-destituye-a-su-embajador-en-paraguay-1117869020.html

Bolivia destituye a su embajador en Paraguay

Bolivia destituye a su embajador en Paraguay

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció la destitución de su embajador en Paraguay, Mario Cronemdold, luego de un incidente derivado de una... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T22:32+0000

2021-11-03T22:32+0000

2021-11-03T22:32+0000

américa latina

bolivia

paraguay

embajador

La decisión fue divulgada casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados de Paraguay declaraba persona no grata a Cronembold, quien llevaba apenas un mes en el cargo.AgravioCronembold, un próspero empresario del departamento de Santa Cruz (este) y militante del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó en días pasados un video en la plataforma TikTok en el que hizo alusiones burlescas a valores paraguayos como la infusión típica tereré y el acento del idioma.La cancillería dijo que el "inconveniente diplomático" no afecta a las relaciones entre Bolivia y Paraguay, "que actualmente se encuentran en su más alto nivel" y apuntan a la realización, en 2022, de un encuentro presidencial y la segunda reunión del gabinete binacional.El documento explica que Cronembold fue convocado a La Paz a dar explicaciones, antes de ser destituido.La resolución de la Cámara de Diputados paraguaya repudió la manifestación de Cronembold declarándolo persona no grata "por denigrar valores culturales y agraviar el idioma nativo del pueblo paraguayo".Bolivia y Paraguay, que se enfrentaron en una guerra en la década de 1930, han intensificado sus vínculos comerciales en la última década, especialmente por las crecientes ventas bolivianas de gas licuado de petróleo.

bolivia

paraguay

2021

