Yuri Gagarin, llamando a Nicaragua al espacio

Yuri Gagarin, llamando a Nicaragua al espacio

Una hoja de ruta formalizada para la cooperación en materia de altas tecnologías, incluido el tema espacial. Es el resultado de la visita a Nicaragua de una...

Yuri Gagarin, llamando a Nicaragua al espacio Yuri Gagarin, llamando a Nicaragua al espacio

La delegación fue encabezada por el cosmonauta ruso Fiódor Yurchijin –héroe de Rusia, quien ha salido al cosmos en cinco ocasiones–, e integrada también por Serguéi Samburov, especialista senior de la corporación espacial 'Energía', y el presidente de la fundación que lleva el nombre de su tatarabuelo, Konstantin Tsiolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, así como por Nikolái Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia [UESOR].En entrevista concedida a Radio Sputnik, Yurchijin comunicó los detalles de la visita a Nicaragua.–¿Qué significado tiene la develación del busto a Yuri Gagarin en Nicaragua?–Es un hecho verdaderamente histórico, y, gracias a Dios, Yuri Gagarin sigue caminando por el mundo. Tal y como dijo otro gran astronauta, Neil Armstrong, Yuri Gagarin 'nos ha llamado a todos al espacio', y como vemos, él sigue haciéndolo.–¿Cuáles fueron los objetivos de esta visita a Nicaragua?–Nuestra visita se enmarcó muy fructíferamente en la Semana Nacional de la Ciencia llevada a cabo en Nicaragua del 25 al 29 de octubre. Tenemos varios objetivos, entre ellos fomentar la atracción de los jóvenes por estudiar en Rusia. Uno de nuestros sueños también es ayudar a nuestros amigos nicaragüenses en la creación del primer satélite universitario. Nuestras contrapartes exhiben su gran interés por nuestras ofertas y quieren incluso más de lo que preveía esta visita. Por ejemplo, se manifestó el interés por nuestras soluciones para el sector agroindustrial, incluidos nuestros sistemas de monitoreo. En este sentido, agradecemos a la Embajada rusa en Nicaragua, tanto por su constante apoyo a nuestra actividad, como también por tomar en consideración los temas de interés para esta nación centroamericana. Cabe señalar que durante nuestra visita, además de haber inaugurado el busto de Yuri Gagarin, nos tocó también participar en la entrega a la parte nicaragüense de 250 autobuses rusos, uno de los lotes que recibirá el país. Al mismo tiempo, llegaron varios aviones con vacunas anticovid rusas. Son sólo algunos hechos que demuestran la intensidad de nuestros contactos bilaterales.–¿Cuándo estaría listo el mencionado satélite ruso–nicaragüense?–Como bien entienden, los satélites no se hacen de la noche a la mañana, sino que es un largo trabajo, donde la creación de centros universitarios de comunicación espacial será el primer paso para que los nicaragüenses puedan recibir señales procedentes de satélites rusos. La creación de satélites pasa por el aprendizaje de materias como el diseño de aparatos espaciales, sistemas de su propulsión, o su regulación térmica. Es decir, es un gran tema, donde la UESOR tiene una gran competencia y experiencia en el trabajo con países de Latinoamérica.–¿Qué particularidades tiene la cooperación con Rusia en el ámbito académico y científico?–La gran ventaja del esquema de cooperación propuesta por Rusia es que su objetivo no es hacerse con los mejores especialistas de otros países –un efecto que muy frecuentemente tienen los proyectos académicos y científicos que proponen otros Estados–, sino, por el contrario, ayudar a otras naciones a formar sus cuadros altamente calificados, así como a que puedan acceder a altas tecnologías. Algo que a su vez generará nuevos empleos. En lo que tiene que ver con el tema espacial, Rusia cuenta con una enorme experiencia en este ámbito y está lista para apoyar a Nicaragua en este camino.–¿Cómo respondería a las críticas que pueden escucharse desde determinados sectores en relación a la creciente cooperación de Rusia con países de Latinoamérica, en este caso con Nicaragua?–No hay ni la más mínima duda de que habrá gente y medios que van a hablar en términos negativos sobre esta cooperación, pero no hay que preocuparse al respecto. El brillante resultado de nuestra cooperación es la mejor respuesta a todos los comentarios de este tipo.Por su parte, Frolov resaltó que el "ritmo del desarrollo" de las relaciones ruso-nicaragüenses "no tiene precedentes", al tiempo que se mostró satisfecho también por los frutos bien concretos de la visita a Managua, entre ellos, la firma de un convenio marco entre la UESOR y la Universidad Nacional de Ingeniería [UNI] de Nicaragua, un documento que incluye la investigación, desarrollo y administración de un nanosatélite.

