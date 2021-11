https://mundo.sputniknews.com/20211101/messi-se-sincera-sobre-un-posible-regreso-al-barcelona-es-el-club-que-amo-1117751563.html

Messi se sincera sobre un posible regreso al Barcelona: "Es el club que amo"

Messi se sincera sobre un posible regreso al Barcelona: "Es el club que amo"

Dos meses después de que dejara el Barcelona y pasara a actuar en la plantilla del club francés Paris Saint-Germain, Lionel Messi habló abiertamente acerca de... 01.11.2021, Sputnik Mundo

En una entrevista con el medio deportivo español Sport, el crac argentino respondió afirmativamente, cuando le preguntaron si le gustaría volver al FC Barcelona. El futbolista no detalló, sin embargo, cuándo ni bajo cuáles condiciones.El jugador de fútbol compartió, además, que después de que deje definitivamente las canchas, le gustaría ser parte del equipo técnico de un club y que el Barcelona podría serlo."Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera", afirmó el deportista.El seis veces campeón del Balón de Oro no ocultó que el Barça sigue siendo el equipo de su corazón.Messi pasó a jugar en el club parisino el pasado agosto, luego de no poder llegar a un acuerdo con la directiva del FC Barcelona, club en el que debutó en el 2004. Con la camiseta del Barcelona, el argentino ganó 10 campeonatos de España y siete veces la Copa de España. También llegó a ser campeón de la Liga de Campeones en cuatro ocasiones.

