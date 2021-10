https://mundo.sputniknews.com/20211009/las-confesiones-de-messi-sobre-la-propuesta-del-psg-su-relacion-con-mbappe-y-neymar-1116936413.html

Las confesiones de Messi sobre la propuesta del PSG, su relación con Mbappé y Neymar

Por primera vez desde que ingresó al PSG y se trasladó a Francia, Lionel Messi se sinceró sobre cómo surgió la propuesta del equipo parisino y por qué la... 09.10.2021, Sputnik Mundo

"No me equivoqué en venir al PSG", dijo Messi en una entrevista con la revista France Football.El jugador argentino contó lo inesperado y difícil que fue para él llegar de vacaciones con ganas de renovar el contrato con el Barcelona y que le hayan esperado con la noticia de que no tenían los medios para extenderle el contrato y que debía buscarse otro club.Messi confesó que llegó a un acuerdo muy rápido con el PSG y que en su decisión de escoger un club influyó el plantel que tenía el club deportivo, ya que con los jugadores del equipo iba a ser interesante compartir el campo de juego y sería más fácil adaptarse a Francia."¿Si jugó la presencia de Neymar, Paredes y Di María? Sí. Eso fue una parte importante cuando tuve que tomar mi decisión porque sabía que iba a aterrizar en un nuevo país y tenía que empezar de cero. Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas me iban a ser más fáciles de adaptar. Y no me equivoqué porque fue muy fácil integrarme, sobre todo porque hay muchos jugadores que hablan español, como yo, y algunos amigos como Ney, Lea (Paredes) y Fideo (Di María), que me ayudaron cuando llegué", señaló Messi.Sobre Mbappé, Neymar y sus compañeros del PSGLa Pulga también aclaró que no trató de convencer a Mbappé de no irse al Real Madrid y admitió que es para él una alegría que se haya quedado en el PSG porque será de gran ayuda para lograr los objetivos del club.Durante el tiempo que pasaron en el campo de juego, Messi notó que Mbappé es un gran futbolista y destacó su mayor virtud."A Kylian le gusta más tocar el balón. Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, que te mata si le das espacio y que además anota mucho".El mayor desafío de Messi, por el momento, es ganar la Champions League junto al PSG y conseguir más títulos al final de su carrera ya que el proceso de adaptación en París junto a su familia está avanzando rápidamente.

