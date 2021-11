https://mundo.sputniknews.com/20211101/medvedev-denuncia-el-auge-de-egoismos-nacionales-e-ideas-cavernicolas-en-plena-pandemia-1117746013.html

Medvédev denuncia el auge de egoísmos nacionales e ideas cavernícolas en plena pandemia

Medvédev denuncia el auge de egoísmos nacionales e ideas cavernícolas en plena pandemia

MOSCÚ (Sputnik) — Los egoísmos nacionales y pensamientos cavernícolas han proliferado por encima de los valores universales durante la pandemia de coronavirus... 01.11.2021, Sputnik Mundo

"En plena pandemia, los llamamientos a la solidaridad universal y a la ayuda mutua en la lucha contra la enfermedad, al levantamiento de las sanciones que dificultan el trabajo de los sistemas de la salud, e incluso al alto el fuego en las zonas de conflicto, han fracasado. Los egoísmos nacionales, una lógica cavernícola propia de los tiempos de la Guerra Fría, los paranoicos miedos fantasma, los intentos de defender sus propios intereses geopolíticos se han impuesto por todas partes a los valores universales", expresó Medvédev en un artículo que publica el diario Rossiyskaya Gazeta.Mientras los médicos, científicos y activistas de las ONG humanitarias coincidieron en la importancia de cooperar, muchos de los Gobiernos no parecían estar por la labor, según el alto cargo ruso."Los Estados empezaron a cerrar sus fronteras sin avisar ni consultar a los vecinos y no se apresuraban a compartir información [incluida aquella vital para el trabajo de los médicos y científicos] ni a ayudar a otros con medicamentos y equipos. Algunos optaron por resolver problemas por su cuenta y otros, por cuenta ajena", señaló.La pandemia también repercutió en los procesos de integración, especialmente en la Unión Europea, agregó."El COVID-19 ha demostrado que Europa no está en absoluto unida ante un mal común. En plena epidemia, los países europeos ni siquiera se apoyaron unos a otros", sostuvo Medvédev, al recordar que en un primer momento, "la ayuda a Italia, donde la situación había alcanzado niveles críticos, no llegó de la mano de otros países de la UE, que se negaron a acoger a pacientes italianos en sus hospitales, sino de Rusia y China".

