https://mundo.sputniknews.com/20211101/buscan-absolver-a-la-ultima-bruja-de-salem-condenada-a-muerte-hace-300-anos--1117758110.html

Buscan absolver a la última 'bruja de Salem' condenada a muerte hace 300 años

Buscan absolver a la última 'bruja de Salem' condenada a muerte hace 300 años

La senadora demócrata por Massachusetts, Diana DiZoglio, ha presentado un proyecto de ley para que se exonere a Elizabeth Johnson, considerada la última 'bruja... 01.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-01T14:53+0000

2021-11-01T14:53+0000

2021-11-01T14:53+0000

estilo de vida

eeuu

💢 insólito

congreso de eeuu

historia

legislación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108917/55/1089175560_0:154:2356:1479_1920x0_80_0_0_1b3694204d1265c08a537372146944cd.jpg

El 11 de enero de 1693, a sus 22 años, Elizabeth Johnson fue declarada culpable de pactar con el diablo y tres días después, el juez William Stoughton firmó su sentencia de muerte. Pero cuando estaba a punto de morir, Elizabeth y varios otros fueron indultados por el gobernador William Phips. Aunque Elizabeth ya murió, hoy en día sigue siendo la única bruja condenada que no fue exonerada de los juicios de brujas de 1692 en los últimos 300 años o más.Así lo señala el blog Witches of Massachusetts Bay, donde se explica que el proyecto de ley de la senadora estadounidense será entregado al Senado y a la Cámara de Representantes y se espera que sea aprobado por unanimidad."No se espera que sea un tema polémico, ya que el anterior se firmó en 2001, es solo un proyecto de ley entre muchos para la 192ª Sesión", señala el blog.En una entrevista citada por New York Post la senadora estadounidense explicó que este proyecto ha surgido a partir de un trabajo realizado por estudiantes de octavo grado de North Andover, quienes encontraron y examinaron todos los detalles de este caso y propusieron reivindicar oficialmente a Johnson.Se desconoce la razón por la que han pasado tantos años sin que Elizabeth Johnson fuera absuelta oficialmente, algunas teorías sugieren que se debió a que no estaba casada y no tenía hijos que pudieran actuar en su nombre.En caso de que este proyecto de ley sea aceptado, el nombre de Elizabeth Johnson será incluido en la ley de 1957 donde figuran los nombres de los condenados por error en 1692-1693 y se convertiría en la última 'bruja de Salem' en ser absuelta.

https://mundo.sputniknews.com/20211025/muere-una-mujer-beduina-durante-un-ritual-exorcista-en-el-sur-de-israel-1117478626.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, 💢 insólito, congreso de eeuu, historia, legislación