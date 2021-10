https://mundo.sputniknews.com/20211031/zombis-brujas-y-vampiros-los-mejores-chistes-para-lucirte-en-esta-fiesta-de-halloween-1117727644.html

¡Zombis, brujas y vampiros! Los chistes temáticos para lucirte en esta fiesta de Halloween

¡Zombis, brujas y vampiros! Los chistes temáticos para lucirte en esta fiesta de Halloween

Llega el 31 de octubre y eso significa que cada zombi, bruja y vampiro puede darse el lujo de abandonar su disfraz humano y entregarse plenamente al aquelarre... 31.10.2021, Sputnik Mundo

No lo agradezcas.Para burlarse de los vampiros— Drácula, ¿qué te pasó? ¿Acaso no te has visto en el espejo?¿Por qué los vampiros románticos no existen? Porque les da por ir a ver el amanecer.El vampiro apicultor cría mosquitos.El vampiro perfeccionista tiene a sus contactos telefónicos sorteados por grupos, por grupos de sangre.En las Olimpiadas surgió un nuevo escándalo de dopaje. En la sangre del atleta rumano descubrieron sangre de otro deportista desaparecido.Para hacer reír a las brujas¿En qué se parece una bruja y unos días de vacaciones? Ambos hacen el mal y se van volando.Estuve casado cinco veces, así que sé de brujas más que cualquier inquisidor.¿Cómo detectar a una bruja?Siglo XIV: no se hunde en un río.Siglo XXI: no engorda durante el confinamiento.Enseñé a mi abuela cómo hacer videollamadas y navegar en YouTube por teléfono y ahora sus amigas creen que es una bruja con su espejo mágico.— Ojos de sapo, patas de cabra, pelos de changa, nariz de conejo...— ¿Estás preparando un hechizo?— No, te estaba describiendo...Para agradar a los zombisEl zombi optimista cree que está medio vivo, y el pesimista que está medio muerto.Como todos saben, mucha gente es enterrada con vestidos, trajes y corbatas. Por lo tanto, cuando ocurra el apocalipsis zombi, será un evento muy formal.Ese momento incómodo cuando no sabes qué hacer con tu vida, pero sí sabes qué hacer durante un apocalipsis zombi.Tres frases que marcan el inicio de un apocalipsis zombi:— ¡Oh, no! Rompí el frasco con el virus...— ¡Príncipe de las tinieblas, despierta!— Hijo, enciende mi canción favorita en el karaoke.La única forma de matar un zombi es con un disparo en la cabeza. Así que antes de morirte asegúrate de ponerte un casco antibalas.Para cualquier ocasión¿Por qué a los esqueletos no les gustan los días de lluvia? Porque se calan hasta los huesos.Si asustas a un avestruz en un cementerio, se asustará dos veces.Me sorprende la habilidad que tiene Godzilla y otros monstruos para destruir edificios enteros sin lastimarse el meñique.El patólogo forense murió en el camino, pero igual llegó a su trabajo.— ¡Esa película Halloween está bien mala! Los zombis están todos borrachos, el vampiro ese no se controla y la bruja no para de reír...— Amor, es el video de nuestra boda.

