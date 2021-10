https://mundo.sputniknews.com/20211030/moscu-denuncia-la-discriminacion-contra-sus-diplomaticos-inmunizados-con-vacunas-rusas-1117719567.html

Moscú denuncia la discriminación contra sus diplomáticos inmunizados con vacunas rusas

Moscú denuncia la discriminación contra sus diplomáticos inmunizados con vacunas rusas

MOSCÚ (Sputnik) — Varios países discriminan a diplomáticos rusos vacunados contra el COVID-19 con las vacunas rusas, comunicó el Ministerio de Asuntos... 30.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-30T14:21+0000

2021-10-30T14:21+0000

2021-10-30T14:21+0000

internacional

rusia

vacunación

diplomáticos

covid-19

pandemia de coronavirus

las vacunas rusas contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1093908967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ef290a8197c4f3ca39f8d28ab9058d4.jpg

"Las autoridades de varios países anfitriones imponen un régimen de movimiento para el período de la cuarentena que no solo dificulta el funcionamiento de las misiones rusas en el extranjero, sino pone nuestros empleados en una posición deliberadamente desigual, de facto lo se puede calificar de discriminación contra nuestros diplomáticos y sus familias, que se vacunaron con inmunizantes rusos", dijo la Cancillería a Sputnik.El ente indicó que los miembros de las misiones diplomáticas rusas están restringidos en "su actuación profesional y la vida cotidiana" por la imposibilidad de obtener "pases sanitarios".Según los medios, los diplomáticos extranjeros en Rusia que se vacunaron con fármacos no registrados en el país no pudieron obtener los códigos QR pese a su solicitud a la Cancillería rusa. Los diplomáticos rusos en el extranjero se enfrentaron a mismos problemas.

https://mundo.sputniknews.com/20211029/eeuu-exige-que-otros-55-diplomaticos-y-trabajadores-rusos-abandonen-el-pais-1117706152.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vacunación, diplomáticos, covid-19, pandemia de coronavirus, las vacunas rusas contra el covid-19