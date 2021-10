https://mundo.sputniknews.com/20211030/futuro-catastrofico-para-la-economia-europea-1117692906.html

¿Futuro catastrófico para la economía europea?

¿Futuro catastrófico para la economía europea?

'El futuro de Europa. Bases para un nuevo modelo'. Así se titula el nuevo libro del presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia. Y es que el... 30.10.2021, Sputnik Mundo

SíntomasZelaia explica el abordaje de su libro. "Trabajar con modelos de desarrollo para nosotros en nuestra actividad de consultoría estratégica con distintas Administraciones. Ha sido casi una deriva habitual".El analista incide en que "en la medida en que nosotros plateábamos análisis estratégicos y posibles nuevas líneas de actividad en las políticas públicas, al final siempre nos encontrábamos con el concepto de 'modelo de desarrollo', tanto a la hora de plantear lo que es lógico o no, a la hora de reorientar las estrategias de una entidad local, de una región, o de un país, pues siempre te encuentras de alguna forma, por un lado limitado por el contexto por el modelo de desarrollo, para definir lo que es o no racional, lo que es o no admisible, como cambios en tus estrategias. Siempre te encuentras con ese concepto, que de alguna forma limita, y también te explica por qué tus estrategias históricas han venido siendo las que han sido", abunda.Entonces, Zelaia explica que todo este contexto les llevó a analizar el concepto de 'modelos y modelos' de desarrollo local, regional, y también en el ámbito europeo nos sucedía algo similar."Empezamos a profundizar en distintos ámbitos de lo que ha venido siendo el modelo de desarrollo europeo. Y por otro lado, dentro de esos análisis sobre el modelo de desarrollo europeo específico, nos encontrábamos con una necesidad de una reflexión general en este momento por distintas razones. Por un lado, los síntomas de agotamiento del modelo actualmente en vigor en Europa, que es el modelo neoliberal, que empezó entre los años '70-'80, y es el que hemos vivido en estos 40 años, en los que hay síntomas de agotamiento, y en buena parte de no haber funcionado correctamente nunca".¿Cuál debería ser el nuevo modelo?El primer modelo, es la "continuidad del modelo neoliberal. Hay algunos neoliberales que dicen que el problema del neoliberalismo es que no se ha profundizado suficientemente, que todavía tenemos cargas sociales excesivas"."Otros, están planteando la vuelta al modelo de post guerra en el que se creció más y de una forma más equilibrada. El argumento básico es, 'si todo fue mejor, por qué no volvemos a ese modelo'. Pero parece que hay razones estructurales que hacen eso mucho más difícil de lo que parece", avisa el analista.Zelaia prosigue que "luego está el modelo que están planteando las élites financieras y corporativas que le han llamado 'el gran reinicio', que todavía es un tanto confuso. Sería seguramente una reedición del neoliberalismo, pero basado en cambios importantes en el sector financiero, y una reestructuración sectorial basada en el concepto de lo que se ha llamado 'destrucción creativa', destruyendo una serie de sectores y de empresas que permitieran a las restantes sobrevivir de forma más rentable"."Luego tenemos el modelo populista-nacionalista que podría estar quizás protagonizado por el 'modelo Donald Trump', que cuestiona al neoliberalismo desde el punto de vista de la globalización, pero mantiene otros aspectos del neoliberalismo, aunque todavía es un proyecto un tanto confuso pues tiene algunos ámbitos del proyecto del sistema financiero. Un proyecto confuso que tampoco se extiende a todos los modelos populistas conservadores", observa Adrián Zelaia.

