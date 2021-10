https://mundo.sputniknews.com/20211029/el-primer-ministro-de-haiti-niega-vinculos-con-las-bandas-armadas-1117678660.html

El primer ministro de Haití niega vínculos con las bandas armadas

El primer ministro de Haití niega vínculos con las bandas armadas

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro Ariel Henry se desvinculó de las bandas armadas y aseguró que el Gobierno no negocia con estos grupos

américa latina

haití

"El Gobierno que dirijo no está en conflicto con las pandillas, no estamos en negociaciones con las pandillas, no estamos en el negocio de dar dinero a las pandillas", dijo el titular en un discurso a la nación transmitido por la televisora local y a través de las redes sociales.Henry es blanco de numerosas críticas por el aumento de la inseguridad durante su gestión, el incremento de los secuestros y el accionar de las bandas, especialmente en la capital.En su intervención criticó a quienes arman, y apoyan a los "bandidos", y los calificó como enemigos del pueblo.En cuanto a la investigación del magnicidio, el jefe de Gobierno exigió que se aclare el atraco a la oficina del juez Gary Orélien, encargado de la indagación del asesinato y aseguró que la maniobra tiene como objetivo bloquear a la justicia.Henry también prometió una solución definitiva a la aguda crisis de los combustibles, aunque sin anunciar acciones concretas."Se adoptarán muchas otras disposiciones para resolver definitivamente este problema. Permíteme ser un poco discreto en este punto. Los resultados los verán en los próximos días", agregó y subrayó que actualmente el país cuenta con combustible suficiente.Sus declaraciones afloran luego de una larga crisis con el abastecimiento del rubro, que septuplicó el precio de los carburantes en el mercado informal, y tras tres días de huelga de los sindicalistas que reclamaron al Gobierno por su inacción.Las bandas armadas bloquearon el suministro de combustibles y limitaron el abastecimiento de los camiones cisterna. Esta semana el líder de la federación G-9 y aliados, Jimmy Cherizier, llegó a condicionar la distribución a la renuncia del primer ministro.Por su parte, Estados Unidos anunció que apoyará a la Policía Nacional para garantizar la distribución en los surtidores.

haití

