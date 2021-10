https://mundo.sputniknews.com/20211029/eeuu-opina-que-rusia-no-causo-la-crisis-energetica-de-europa--1117677985.html

EEUU niega que Rusia causase la crisis energética de Europa

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia no provocó la actual crisis energética en Europa, pero no hizo lo que podría haber hecho para aliviarla, dijo el asesor principal... 29.10.2021, Sputnik Mundo

"Seamos claros, Rusia no creó la crisis del gas natural en Europa. Volvió a ocurrir por una variedad de factores y algunos de ellos estaban fuera del control de cualquiera (...) Pero no hay duda de que Rusia no ha hecho lo que podría haber hecho para mitigarlo y frenar el aumento de precios y eliminar realmente la crisis, ya que podría ocurrir una crisis potencial", dijo Hochstein. Además, Hochstein enfatizó que estaba contento de escuchar que el presidente ruso Vladímir Putin le dijo a Gazprom que comenzara a llenar el almacenamiento de gas de Europa el 8 de noviembre.

