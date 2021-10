https://mundo.sputniknews.com/20211029/cuba-modifica-medidas-de-control-sanitario-frente-a-baja-de-casos-de-covid-19-1117702982.html

Cuba modifica medidas de control sanitario frente a baja de casos de COVID-19

Cuba modifica medidas de control sanitario frente a baja de casos de COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — Las autoridades sanitarias de Cuba modificaron las medidas de control sanitario internacional para evitar la propagación del COVID-19... 29.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-29T21:47+0000

2021-10-29T21:47+0000

2021-10-29T21:47+0000

américa latina

cuba

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109108/28/1091082868_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_b858ba0bac2fe7ce249358f03eea433b.jpg

El comunicado explica que se elimina la cuarentena obligatoria para los viajeros internacionales a partir del 7 de noviembre y la realización del test PCR-RT al ingreso al país a partir del 15 de noviembre.Además agrega que, entre el día 1 y 7 de noviembre, se establecerá para todos los viajeros internacionales una cuarentena de 72 horas hasta tener un resultado negativo de PCR realizado a la entrada al país.A su vez, todos los viajeros que arriben a la isla (cubanos o extranjeros), deberán presentar un pasaporte de salud o certificado internacional de vacunación de aquellas aplicaciones certificadas por las agencias reguladoras correspondientes.La nota añade que todos los viajeros que no presenten pasaporte de salud o certificación internacional de vacunación contra el COVID-19 están en la obligación de presentar al arribo un resultado de PCR negativo, realizado durante las 72 horas antes de viajar en un laboratorio certificado en el país de origen.Los niños menores de 12 años, independientemente de su nacionalidad, estarán exentos de presentar un esquema de vacunación o prueba de PCR al arribo a Cuba, subraya el documento.Asimismo, precisa que todo viajero cubano, residente o no en el país, que no presente la evidencia de un esquema de vacunación aplicada al ingreso, ni una prueba de PCR negativo, será objeto de la aplicación de la legislación vigente y cumplirá aislamiento institucional durante diez días, asumiendo los gastos de alojamiento y transporte.En el caso de los viajeros internacionales procedentes de Estados Unidos, estos deberán presentar como requisito de entrada al país el pasaporte de salud o certificado de vacunación.El comunicado aclara que para abordar el vuelo, las líneas aéreas exigirán a sus pasajeros la evidencia de un esquema de vacunación o una prueba de PCR negativo realizado 72 horas antes de viajar, y el personal de Control Sanitario Internacional comprobará la autenticidad del certificado o pasaporte de salud con los medios correspondientes y en los términos aprobados.En correspondencia con las acciones de vigilancia epidemiológica que se realizan al arribo, se tomarán muestra de PCR de manera aleatoria, expresa el comunicado del Minsap.En el caso de viajeros internacionales que arriben a Cuba por cualquier punto de entrada y presenten signos y síntomas de COVID-19 u otra enfermedad transmisible, será remitido a una institución de salud destinada al efecto y se le realizará una prueba.Medidas que se mantienen vigentesPor su parte, se mantendrá la vigilancia epidemiológica de control sanitario internacional en todos los puntos de entrada al país en las tres líneas de vigilancia establecidas, y la Declaración de Sanidad del Viajero para todos los viajeros internacionales que arriben al país.Se continuará con la toma de temperatura a todos los viajeros que pretendan entrar y salir del país, el uso obligatorio de las mascarillas en todas las instalaciones aeroportuarias (pasajeros y trabajadores), el diseño de los flujos, señaléticas y barreras que garanticen el distanciamiento físico, y será obligatorio el seguro médico COVID-19 para viajeros internacionales y cubanos residentes en el exterior.El documento agrega que la vigilancia epidemiológica de los turistas se realizará en las instalaciones hoteleras durante su estadía en el país, para la cual se fortalece la asistencia médica con la ubicación de equipos básicos de salud las 24 horas del día.En el caso de los turistas que tengan signos o síntomas respiratorios u otros síntomas sugestivos de COVID-19 o de cualquier enfermedad transmisible, se remitirá a la institución de salud correspondiente para su evaluación, y si el PCR resultara positivo, de inmediato pasará a ser un caso confirmado y se le aplicará el protocolo establecido.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/cuba-la-esperanza-de-una-reapertura-sostenida-frente-al-covid-19-1117600547.html

https://mundo.sputniknews.com/20211011/cuba-a-la-cabeza-de-los-paises-de-america-en-vacunacion-contra-el-covid-19-1116966821.html

https://mundo.sputniknews.com/20210928/cuba-tramita-ensayo-clinico-con-biomodulina-t-en-convalecientes-de-covid-19-1116549659.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, covid-19