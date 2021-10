https://mundo.sputniknews.com/20211011/cuba-a-la-cabeza-de-los-paises-de-america-en-vacunacion-contra-el-covid-19-1116966821.html

Cuba a la cabeza de los países de América en vacunación contra el COVID-19

Cuba a la cabeza de los países de América en vacunación contra el COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — Cuba avanza a la cabeza de los países de América en la campaña de vacunación contra la enfermedad COVID-19, con el 85,9% de personas... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T16:39+0000

2021-10-11T16:39+0000

2021-10-11T16:53+0000

américa latina

cuba

vacunación

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115888353_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5041386e0b43e42a1aeeb64d4dad9fee.jpg

Hasta la fecha, han recibido al menos una dosis 9.623.676 personas (85,9%), de ellas ya tienen segunda dosis 7.318.542 personas (65,3%) y el esquema de vacunación completo 6.184.534 personas (55,3%), precisa el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla en su página web.Al cierre del 9 de octubre se acumulaban en el país 22.875.849 de dosis administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus, producidas por el Instituto Finlay; y Abdala, desarrollada en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.El impulso de la campaña masiva de vacunación en la isla contra el COVID-19 está teniendo un positivo impacto en las estadísticas diarias de casos reportados, que ha marcado una baja significativa en los últimos quince días, con una reducción que va de más de 9.000 contagiados a principios de septiembre a menos de 3.000 en la última jornada. A esto se suma la vacunación masiva de niños entre dos y 18 años, lo que convierte a Cuba en el primer país en iniciar un proceso vacunatorio contra el COVID-19 en edades pediátricas.De acuerdo a información ofrecida por el sitio web Our World In Data, una publicación de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, Cuba encabeza la lista de países de América donde las personas recibieron al menos una dosis de vacunas anti-COVID-19.A la isla le siguen, Chile (82,9%), Uruguay (78,7%), Canadá (77,9%), Brasil (72,1%), Costa Rica (67,5%), Argentina (66,3%), Ecuador (64,6%), EEUU (64,5%), El Salvador (64,4%), Panamá (64,3%), República Dominicana (56%), Colombia (54,1%), México (50,9%), y Perú (50,3%).Por debajo del 50% de vacunados en el continente americano están Belice (49,4%), Guyana (46,2%), Suriname (40%), Paraguay (39,3%), Bolivia (36,8%), Venezuela (34,6%), Honduras (33,2%), Guatemala (26,4%), Jamaica (18,4%), Nicaragua (10%), y Haití (0,5%).Hasta el momento Cuba ha reportado 921.328 casos positivos de COVID-19 y 7.891 fallecidos, desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020.Según el más reciente informe del Minsap, actualmente se mantienen 16.144 casos confirmados activos, la cifra más baja reportada desde junio último.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, vacunación, covid-19