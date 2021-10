https://mundo.sputniknews.com/20211028/los-aficionados-del-barcelona-celebran-la-salida-de-koeman-a-ritmo-de-meme-1117607378.html

Los aficionados del Barcelona celebran la salida de Koeman a ritmo de meme

Los aficionados del Barcelona celebran la salida de Koeman a ritmo de meme

Koeman dice adiós al Barcelona. El entrenador fue apartado tras la derrota del conjunto catalán ante el Rayo Vallecano.

españa

⚽ deportes

fc barcelona

memes

entrenadores

Su salida se preveía desde hacía meses. Un gol de Radamel Falcao en el Estadio de Vallecas desencadenó la sentencia anunciada. El 1-0 del Rayo Vallecano-Barcelona fue la gota que colmó el vaso. Horas después de finalizar el partido, Ronald Koeman fue destituido como entrenador del conjunto azulgrana.El neerlandés no será recordado por su paso por el banquillo culé. Las derrotas se acumularon en su particular cartilla, abierta el 19 de agosto, día de su llegada a Ca’n Barça. En más de un año de estancia en el club, tan solo levantó un título, la Copa del Rey 2021. En Liga no fue capaz de hacer valer su condición de favorito y en competición europea fue superado por los grandes equipos del continente. La situación empeoró con la salida de Leo Messi hacia París. En estos momentos, el equipo catalán padece una crisis de resultados. El Barcelona tiene un pie fuera de la Liga de Campeones y es noveno en la clasificación.El Rayo Vallecano acabó con la era Koeman. Su destitución era pedida desde hace meses por la afición. Es más, al poco de su contratación, una prematura derrota ante el Cádiz puso el grito en el cielo de los seguidores culés. Ahora, ya es historia azulgrana. Los usuarios de Twitter lo han despedido como mejor saben: a golpe de meme.Algunos aficionados celebran su despido del Barcelona. A su vez, apuntan a Xavi Hernández como su posible sustituto. La prensa deportiva española indica que podría haber llegado ya un acuerdo con la directiva culé. Faltaría negociar con su actual equipo, el Al-Sadd catarí.El heredero del banquillo del Camp Nou tendrá que redirigir la trayectoria del equipo. Un conjunto abocado a tiempos convulsos en lo deportivo y también en lo económico. Un sinfín de vaivenes que Koeman no supo capear.

