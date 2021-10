https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-justicia-electoral-de-brasil-rechaza-peticion-para-anular-la-candidatura-de-bolsonaro-en-2018-1117618230.html

La Justicia electoral de Brasil rechaza petición para anular la candidatura de Bolsonaro en 2018

La Justicia electoral de Brasil rechaza petición para anular la candidatura de Bolsonaro en 2018

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil formó este jueves una mayoría favorable a rechazar un recurso de la oposición que... 28.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-28T14:42+0000

2021-10-28T14:42+0000

2021-10-28T14:42+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

tribunal superior electoral de brasil (tse)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1117221030_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f8ced31effadb2f38992193fa9529897.jpg

Cinco de los siete jueces de la corte ya votaron en contra del recurso presentado por el Partido de los Trabajadores (PT) para anular la candidatura de la extrema derecha "por abuso de poder político y económico", debido al envío masivo de mensajes con noticias falsas durante la campaña electoral.La oposición alega que hubo impulso ilegal de mensajes en masa via WhatsApp y uso fraudulento del nombre y la identificación personal de ancianos para registrar chips de celular desde donde realizar los disparos masivos.La defensa del presidente y del número dos del Gobierno rechazó las acusaciones diciendo que no había pruebas sólidas más allá de algunos reportajes periodísticos sin fundamento.Si los jueces hubieran aceptado el recurso del PT se habría disuelto el Gobierno, habría que convocar nuevas elecciones y Bolsonaro y Mourao no podrían acceder a ningún cargo público en los próximos ocho años.

https://mundo.sputniknews.com/20211027/la-fiscal-general-de-brasil-recibe-informe-que-acusa-a-bolsonaro-de-nueve-delitos-1117585744.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro, tribunal superior electoral de brasil (tse)