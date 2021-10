https://mundo.sputniknews.com/20211028/indagatoria-a-expresidente-de-argentina-es-suspendida-por-error-del-juez-1117631002.html

Indagatoria a expresidente de Argentina es suspendida por error del juez

BUENOS AIRES (Sputnik) — El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, no pudo prestar declaración indagatoria ante el juez que lo debía interrogar por el... 28.10.2021, Sputnik Mundo

"El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pueda declarar", informó la defensa del exgobernante al salir del juzgado del magistrado Martín Bava, situado en la localidad bonaerense de Dolores.El defensor de Macri achacó al magistrado el "error grosero" que llevó al expresidente a comparecer ante el juez este jueves sin poder declarar, ya que debe ser relevado del secreto de inteligencia por el actual presidente, Alberto Fernández."Un acto bochornoso", definió Lanusse al sostener que la audiencia fue suspendida por el propio juez.Todavía no hay programada una nueva fecha de indagatoria, añadió el abogado.Antes de presentarse ante el juez, Macri habló desde un escenario ante una multitud de unas 300 personas que acudió a respaldarlo en su primera indagatoria como exmandatario.Quien gobernara el país entre 2015 y 2019 dijo que intentaba entender "esta citación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral", en referencia a las elecciones legislativas que se celebran en Argentina el 14 de noviembre.El exjefe de Estado lamentó que desde que dejó el poder, en diciembre de 2019, sufrió "dos años de agresiones, calumnias y persecuciones"La Cámara Federal, con sede en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este), respaldó el 27 de octubre a Martín Bava como el juez a cargo del caso, que originalmente tuvo el magistrado Alejandro Padilla, cuyo juzgado también se encuentra en Dolores.La audiencia de este jueves era la tercera que ordena el juez para tomarle declaración a Macri, que se ausentó en las dos primeras ocasiones.Respecto a la primera citación del pasado 7 de octubre, Macri se encontraba fuera del país, mientras que en relación la segunda, programada para el 20 de octubre, el exmandatario decidió no acudir y pidió el apartamiento del juez.Bava quiere interrogar al exjefe de Estado, sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante su gestión se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani.

