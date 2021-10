El abogado de Assange desmonta la crítica de EEUU del informe psiquiátrico de la defensa

https://mundo.sputniknews.com/20211028/el-abogado-de-assange-desmonta-la-critica-de-eeuu-del-informe-psiquiatrico-de-la-defensa-1117617369.html

Así lo valora Aitor Martínez, abogado del equipo internacional del fundador de WikiLeaks, en declaraciones a la agencia Sputnik efectuadas desde el Palacio de Justicia de Londres, donde se celebra estos días el recurso de apelación interpuesto por Washington.El letrado del despacho madrileño ILOCAD recuerda que los expertos médicos de la defensa, en particular el neurosiquiatra Michael Kopelman, "fueron tremendamente contundentes en sus informes vertidos en la primera instancia"."Llevaron, de hecho, al firme convencimiento de la magistrada de distrito [Vanessa Baraitser] de que la situación de salud de Julian Assange es muy precaria, con gravísimos problemas que le podrían llevar a cometer suicidio en Estados Unidos", subraya.Precisamente, la defensa del cofundador de WikiLeaks censuró, entre los alegatos presentados en la vista pública de este jueves, 28 de octubre, el intento de "trivializar" la resolución de la jueza y de "minimizar la severidad de trastorno mental del señor Assange y el riesgo de suicidio"."La lamentable salud de Julian Assange está fuera de toda duda incluso para cualquier persona que lo vea; ayer estuvo presente unos pocos minutos, a través del videolink habilitado por el Alto Tribunal, y se le vio extremadamente delgado, deteriorado y prácticamente recostado sobre una mesa sin fuerzas para mantenerse erguido. De hecho, no pudo continuar la sesión y tuvo que ser retirado", alerta el letrado español.Martínez dirige el procedimiento judicial contra la empresa de seguridad andaluza UC Global, que espió a Assange en la embajada de Ecuador de Londres y actuó contra su pareja Stella Moris, de acuerdo con pruebas destapadas hasta la fecha.Los representantes legales estadounidenses han centrado su criticismo del profesor Kopelman en la ausencia, en su primer informe oficial, del hecho que Assange tuvo dos hijos con Moris en los años en que estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana."Su deteriorada salud no sólo es una cuestión contrastada en los informes médicos vertidos en sede judicial, en primera instancia, sino que el propio Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Melzer, publicó informes en el mismo sentido, tras chequear a Julian Assange con reputados médicos, por lo que la posición de Estados Unidos está enfrentada, podemos decir, con la totalidad de la comunidad médica que ha tenido acceso a Julian Assange", puntualiza Martínez.Assange se ausentó este jueves 28 del recinto con sistema de videoconferencia que le permite seguir las audiencias desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde está recluido abril de 2019.La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 "cables sin editar" del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.De ser extraditado y juzgado en EEUU se enfrenta una condena de hasta 175 años en prisión.

