Dilación de indagatoria de expresidente argentino fue por una artimaña, afirma querella

"Fue una chicana de sus abogados para dilatar unos días más su declaración y hacerle pisar el palito al juez, porque lo pusieron en un lugar complicado", comentó Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el navío que se hundió en noviembre de 2017.El exjefe de Estado concurrió este jueves 28 al juzgado del magistrado Martín Bava, situado en la localidad bonaerense de Dolores, pero no pudo declarar como indagado dado que no estaba autorizado para revelar secretos de inteligencia, informó su abogado, Pablo Lanusse.En consecuencia, el juez envió un escrito al actual presidente, Alberto Fernández, para que Macri sea relevado del secreto de inteligencia, antes de volver a citarlo a una nueva audiencia.Según el letrado, "un imputado, para su defensa, no puede depender de que le releven del secreto de Estado porque entra en conflicto con la garantía constitucional de defensa del juicio, que le atribuye al imputado libertad probatoria de modo que no puede tener ningún tipo de limitación".La decisión de suspender la declaración indagatoria no sentó bien entre los familiares de los 44 tripulantes que fallecieron con el hundimiento del buque San Juan."El expediente ya es reservado en su gran mayoría por la información delicada que hay en el mismo", cuestionó Tagliapietra.Si al comenzar la audiencia "Macri pidió que se lo releve del secreto es porque se supone que algo tiene que decir de las maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes", explicó Tagliapietra.El exmandatario, que se ausentó en las dos primeras citaciones del juez para declarar, podría haber negado los hechos que se le imputaban y así cumplía el trámite.Macri también podría haber pedido que su declaración tuviese carácter confidencial, en virtud de la ley de inteligencia.Pero "el pedido de la defensa es válido y gana tiempo por más confusión y escándalo que provoque", afirmó el querellante.Para Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que tenía 27 años cuando el San Juan zarpó por última vez de la ciudad patagónica de Ushuaia (sur) el 8 de noviembre de 2017, la indagatoria podría posponerse a la semana que viene.Después de tomarle declaración a Macri, el juez tiene 10 días para resolver su situación procesal.Lo más probable es que en ese caso la definición del juez tenga lugar después de las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre.Audiencias previasLa audiencia de este jueves 28 era la tercera que ordenaba el juez para tomarle declaración a Mauricio Macri, que se ausentó en las dos primeras ocasiones.Respecto a la primera citación el pasado 7 de octubre, Macri se encontraba fuera del país, mientras que en relación la segunda, programada para el 20 de octubre, el exmandatario decidió no acudir y pidió el apartamiento del juez.Bava quiere interrogar al exjefe de Estado sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante su gestión se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani.

