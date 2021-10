https://mundo.sputniknews.com/20211028/bolsonaro-tiene-chances-de-salir-incinerado-1117585574.html

28.10.2021

Sentencia no vinculanteEs un proceso más de tipo político, que jurídico. Es lo que explica el Dr. en Ciencia Política Bruno Lima Rocha Beaklini, respecto a este rogatorio que trata de impulsar acciones judiciales contra el jefe de Estado brasileño.Un comentario que se funda en que la comisión que aprobó el informe por 7 a 4, no tiene poder de denuncia. No obstante, enviará el dossier a diferentes órganos, tales como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional, como podría ser el caso de La Haya, para que le den continuidad a las investigaciones.Y es que luego de medio año de trabajos, que incluyó casi 70 audiencias, la comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia ejecutada por la Administración Bolsonaro, votó a favor del informe final en el que acusa al mandatario de varios delitos graves, y el que más, el de crímenes contra la humanidad. Pero no sólo Bolsonaro es blanco de este informe: también lo son otros funcionarios de su Gobierno, por acciones y omisiones."Epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricación; crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad". Son los delitos que contempla el documento aprobado.Saco rotoEl siguiente paso de este informe puede derivar a un puente roto, el cual no podrá cruzar. El filtro tiene nombre y apellido: Augusto Aras. Se trata del fiscal general del país, quien casualmente es uno de los aliados de Bolsonaro, y es quien tiene la sartén por el mango: podrá entablar acciones penales ante el Supremo Tribunal Federal contra el mandatario, para lo cual tiene un plazo de 30 días, o bien, decir "¡archívese!", y mandarlo al fondo de un cajón. Todo caería en saco roto.Eso sí: Bolsonaro podrá escapar de la justicia que pudiera imponerle el Poder Judicial, pero difícilmente se escape de la justicia que le puedan impartir las urnas el próximo año, 2022. "Bolsonaro tiene una chance grande de salir aún más quemado, de salir incinerado de este rogatorio", avisa el analista.Sin embargo, matiza que esto puede no tener las consecuencias jurídicas necesarias para impedir su candidatura. "Lo que sería más sano para Brasil es que Bolsonaro no se candidateara" [a la presidencia el próximo año], concluye el Dr. Bruno Lima Rocha Beaklini.

