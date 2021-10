https://mundo.sputniknews.com/20211027/venezuela-y-centro-carter-suscriben-memorando-para-observacion-de-elecciones-1117598750.html

Venezuela y Centro Carter suscriben memorando para observación de elecciones

"La Misión de Expertos Electorales del Centro Carter y sus miembros mantendrán estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral y respeto a la soberanía y autodeterminación nacional durante el desempeño de su mandato, lo que incluye, entre otros, no interferir en la conducta del proceso electoral", dijo el memorando publicado por el CNE.El Centro Carter es una organización sin fines de lucro fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) y su esposa Rosalynn,De acuerdo con el documento, los miembros de la Misión Electoral del Centro Carter podrán desplegarse en Caracas con antelación a las elecciones para seguir los preparativos de los comicios, así como la campaña y el evento electoral, hasta el anuncio de los resultados.De igual manera, el CNE se comprometió a garantizar a la misión electoral la libertad de acceso a sus instalaciones, a los organismos electorales subalternos y a todas las informaciones sobre el proceso electoral.La misión del Centro Carter entregará un informe al Consejo Nacional Electoral en los días posteriores a los comicios.El memorando fue firmado por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y la directora ejecutiva del Centro Carter, Paige Alexander.A principios de este mes, tres miembros del Centro Carter se encontraban en este país sudamericano evaluando su participación como observadores en las elecciones del 21 de noviembre, tras la invitación que le realizó el organismo comicial venezolano.En agosto de 2015, el Centro Carter informó sobre el cierre de sus oficinas y del cese de sus operaciones en Venezuela, las cuales mantenía desde el 2002.Desde el 2006, el Centro Carter no participaba como observador internacional en elecciones venezolanas.

