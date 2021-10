https://mundo.sputniknews.com/20211027/tierra-del-fuego-se-planta-frente-a-un-nuevo-puerto-britanico-en-las-malvinas-1117596205.html

Tierra del Fuego se planta frente a un nuevo puerto británico en las Malvinas

Tierra del Fuego se planta frente a un nuevo puerto británico en las Malvinas

Un proyecto británico para construir un nuevo puerto turístico y pesquero en las Islas Malvinas se topó con el Gobierno de Tierra del Fuego, que intimó a la... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T21:09+0000

2021-10-27T21:09+0000

2021-10-27T21:09+0000

américa latina

reino unido

argentina

islas malvinas

pesca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1117596151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffe2a6e0a6b64cd4474a2b6d8aaa4e07.jpg

Por primera vez, la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hará valer su normativa provincial para evitar que una empresa británica lleve adelante obras en las Islas Malvinas, territorio que depende jurisdiccionalmente de la provincia a pesar de que se mantiene ocupado por el Reino Unido desde 1833.La alarma del Gobierno fueguino se encendió al enterarse de que la empresa constructora británica Bam Nutall había firmado un contrato con las autoridades británicas de las Islas Malvinas para "construir un nuevo puerto" en Puerto Argentino, localidad de las islas que los británicos denominan Puerto Stanley. Según informó la administración británica en las islas, el puerto se construirá al costado del actual para mejorar la infraestructura destinada "a la pesca, el turismo y la carga".En diálogo con Sputnik, Andrés Dachary —secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia— señaló que el objetivo detrás del proyecto británico es "el fortalecimiento de la infraestructura para las empresas que actualmente se encuentran saqueando nuestros recursos naturales, carboníferos e ictícolas".Además, el jerarca calificó como "preocupante" que las autoridades de las islas pretenden "posicionar a las Malvinas como una nueva puerta de ingreso a la Antártida", algo que no solo competiría de forma ilegal con la ciudad fueguina de Ushuaia, sino que, según el dirigente, también "reforzaría la presencia militar en este enclave colonial en pleno Atlántico Sur".Si bien el conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas se mantiene desde hace décadas, el Gobierno de Tierra del Fuego decidió apelar a una nueva herramienta para denunciar la ilegalidad de la ocupación británica: el uso de su propia normativa provincial.En efecto, la secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego decidió denunciar a Bam Nutall ante el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, que intimó formalmente a la constructora británica a cumplir con la normativa de la provincia argentina si no quiere enfrentar "acciones legales pertinentes".Dachary explicó que, en caso de que la empresa no responda a la intimación de Argentina, la firma podría ser embargada e inhabilitada para llevar adelante cualquier otra actividad en territorio argentino. Además, Tierra del Fuego notificaría a todos sus proveedores y clientes que la firma se mantiene "en litigio" con el Gobierno fueguino.Más allá de las instancias internacionales en las que Argentina replica su reclamo sobre las islas, el episodio es novedoso en tanto obligaría a una empresa contratada por los británicos en las islas a responder ante las autoridades provinciales de Tierra del Fuego, en cuyo territorio se encuentran las Malvinas.Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas desde que fue ocupada por el Reino Unido en 1833. En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa territorial surgida de una situación colonial que debe ser resuelta. Dachary recordó que, si bien en un principio hubo disposición para negociar, la creciente importancia del Atlántico Sur por motivos económicos y geopolíticos llevó a los europeos a cambiar de posición y negarse a cumplir el diálogo pedido por Naciones Unidas.En 1982, la disputa motivó una guerra entre Argentina y el Reino Unido por el control de las islas. El conflicto se extendió entre abril y junio de ese año y culminó con cerca de 1.000 muertos entre ambos bandos.

https://mundo.sputniknews.com/20210218/primera-temporada-de-calamar-tras-el-brexit-una-debacle-para-las-malvinas-1107954634.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/identifican-a-cuatro-combatientes-argentinos-enterrados-en-islas-malvinas-1116060844.html

reino unido

argentina

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

reino unido, argentina, islas malvinas, pesca