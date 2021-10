https://mundo.sputniknews.com/20211027/mas-dinero-por-ser-hombre-las-mujeres-plantan-al-campeonato-de-espana-de-padel-1117570562.html

Más dinero por ser hombre: las mujeres plantan al Campeonato de España de Pádel

Las primas ocultas para fomentar la participación de las estrellas del circuito masculino ha desembocado en el boicot de las padelistas al Campeonato de... 27.10.2021, Sputnik Mundo

españa

⚽ deportes

desigualdad

torneo

La diferencia entre las ganancias de las deportistas y sus homólogos masculinos no es nada nuevo. Salarios más bajos o menores cantidades económicas por triunfar en una competición son algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres. El último caso proviene del pádel.La empresa organizadora del Campeonato de España, Urban Event, ofreció un incentivo exclusivo para que los mejores padelistas varones participaran. En concreto, 5.000 euros para atraerlos a un torneo que los tops españoles habían declinado añadir en su calendario. Una retribución por su presencia que hizo que varios se apuntaran definitivamente. Un plus que no incluía a las jugadoras.La estrategia de Urban Event no ha gustado a las participantes del torneo. Las deportistas se enteraron del "premio" por vías ajenas a la organización. Su respuesta ha sido contundente. Las mejores raquetas del pádel femenino han decidido bajarse del Campeonato de España. Alegan que dicha retribución atenta contra "el principio de igualdad", señalan las jugadoras en un comunicado.La caída de casi la totalidad del cuadro femenino ha provocado un tsunami dentro del mundo del pádel. El primer afectado ha sido el CEO de Urban Event, el exjugador Pedro San Román. El responsable se ha disculpado con las jugadoras y ha presentado su dimisión. "El único propósito de esta medida era asegurar la participación de los jugadores de mayor ranking y así incrementar aún más el atractivo y la visibilidad del torneo. Sin ser conscientes de ello, esta iniciativa ha sido entendida como un agravio comparativo por el resto del grupo de jugadores participantes, lo que asumo directamente como un error de la organización y, por ello, pido disculpas a todas las personas y entidades afectadas", ha destacado San Román en un comunicado.El que estuviera al frente del evento deportivo exoneró a la Federación Española de Pádel. Es más, la entidad ha indicado no conocer las intenciones de Urban Events y respeta la decisión tomada por las jugadoras. También resalta la paridad en los premios lograda en la edición de 2020. 30.000 euros tanto para la pareja ganadora masculina como para la femenina.La desigualdad es una lastra que arrastra el deporte. En tenis se necesitaron décadas para equiparar las recompensas en Grand Slam y títulos en los que participaban ambos sexos. Para las jugadoras de pádel, su decisión es un primer paso hacia la equiparación.

2021

