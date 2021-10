https://mundo.sputniknews.com/20211027/la-audiencia-provincial-de-madrid-suspende-el-ingreso-en-prision-de-lucas-hernandez-1117570425.html

La Audiencia Provincial de Madrid suspende el ingreso en prisión de Lucas Hernández

MADRID (Sputnik) — La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso presentado por el futbolista francés Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich... 27.10.2021, Sputnik Mundo

En su resolución, los jueces señalan que en su historial no consta ningún delito desde 2017, por lo que concluyen que "en la actualidad no es necesario esperar a la ejecución de la pena para evitar que el penado delinca".Hernández fue condenado a seis meses de prisión por quebrantar una orden de alejamiento sobre su pareja. Los orígenes del caso se remontan a febrero de 2017, cuando el entonces jugador del Atlético de Madrid tuvo una fuerte discusión en público con su pareja, un episodio en el que ambos se agredieron.Los dos fueron condenados a 31 días de trabajo comunitario y se les impidió acercarse o comunicarse por un periodo de seis meses. Sin embargo, en junio de ese año la pareja incumplió la orden y se fueron de viaje a Miami, siendo descubiertos a su vuelta en el madrileño Aeropuerto de Barajas.En un primer término, un Juzgado de lo Penal de Madrid denegó la suspensión de la pena solicitada para Hernández recordando que "no es un delincuente primario", ya que contra él pesan dos sentencias firmes por lesiones en el ámbito de violencia de género.El jugador de la Selección Francesa se presentó el pasado 18 de octubre en el juzgado, que otorgó un plazo de diez días para su ingreso en prisión, aunque todavía estaba pendiente la resolución del recurso en la Audiencia Provincial.Finalmente la Audiencia Provincial suspendió su ingreso en prisión, destacando que "no se puede obviar que la persona a la que no podía acercarse consintió dicho acercamiento".

⚽ deportes, fútbol, lucas hernández, prisión