https://mundo.sputniknews.com/20211027/comunistas-cubanos-acusan-al-gobierno-de-eeuu-de-promover-una-provocacion-en-la-isla-1117558614.html

Comunistas cubanos acusan al Gobierno de EEUU de promover una provocación en la isla

Comunistas cubanos acusan al Gobierno de EEUU de promover una provocación en la isla

LA HABANA (Sputnik) — La máxima dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) denunció los supuestos vínculos de los organizadores de la proyectada "marcha... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T02:48+0000

2021-10-27T02:48+0000

2021-10-27T02:48+0000

américa latina

eeuu

cuba

comunistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1111294084_536:0:3352:1584_1920x0_80_0_0_d0e1bb73b1139046bae10047cb1b9181.jpg

El alto funcionario partidista explicó que las razones expresadas por las autoridades cubanas para negar la autorización a realizar esta marcha están las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense.Explicó que los organizadores de la protesta tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, por lo que la marcha anunciada —dijo— "constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen ensayada por EEUU en otros países".Polanco denunció además que desde que se anunció la maniobra opositora, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar."Es algo recurrente y permanente como estos medios y operadores políticos desde EEUU instan a la intervención militar en nuestro país", enfatizó el jefe del departamento ideológico del PCC.A su vez, Polanco subrayó que Cuba está ante un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que EEUU ha ejecutado en varios países, entre ellos Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, y Venezuela, entre otros.Financiamiento desde EEUUEl funcionario del PCC también acusó al Gobierno de EEUU de financiar la actividad opositora dentro y fuera de la isla, mencionando los 6.669.000 dólares entregados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para financiar proyectos subversivos en Cuba, de un total de 18.000.000 que puede destinar hasta 2023, de acuerdo al sitio digital estadounidense Cuba Money Project.Vínculos con organizaciones violentasPolanco acusó también a los principales organizadores de la marcha pretendida para el 15 de noviembre de mantener vínculos con líderes de organizaciones de exiliados radicadas en EEUU, y que el Gobierno cubano acusa de terroristas.El dirigente partidista presentó evidencias de los vínculos entre miembros de la plataforma Archipiélago, organizadora de la marcha, y Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la denominada Asamblea de la Resistencia en Miami, EEUU, y quien aboga por una intervención armada a Cuba para derrocar al Gobierno.También mencionó vínculos con dirigentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y la Brigada 2506, de largo historial antigubernamental, y presentó una llamada telefónica entre uno de los promotores de la marcha y Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, y ex miembro de agresivas organizaciones anticastristas."La provocación del 15 de noviembre está condenada al fracaso, nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo, no hay tramoya que pueda escamotear", enfatizó Polanco.

https://mundo.sputniknews.com/20211026/matar-comunistas-en-cuba-una-vieja-estrategia-en-manos-de-nuevos-opositores-desde-eeuu-1117555317.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, cuba, comunistas