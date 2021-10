https://mundo.sputniknews.com/20211025/venezolanos-se-muestran-optimistas-tras-el-regreso-a-clases-presenciales-1117508483.html

Venezolanos se muestran optimistas tras el regreso a clases presenciales

Venezolanos se muestran optimistas tras el regreso a clases presenciales

CARACAS (Sputnik) — Los estudiantes venezolanos regresaron a las aulas después de 19 meses y aunque los casos de COVID-19 se incrementaron en los últimos días... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T23:21+0000

2021-10-25T23:21+0000

2021-10-25T23:21+0000

américa latina

venezuela

educación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1117505114_0:234:2807:1813_1920x0_80_0_0_58ee63775f7ebd88dd2d717fb77c68b9.jpg

"Prefiero ver clases en el liceo porque hay materias como matemática y física que son muy difíciles y es mejor cuando el profesor las explica directamente y no a través de vídeos como estábamos haciendo desde hace más de un año, porque en el salón si no entendemos algo podemos preguntarle al profesor varias veces para salir de las dudas", expresó un joven de 16 años, estudiante de cuarto año.El Gobierno suspendió las clases presenciales en marzo de 2020, tras la detección de los primeros casos de COVID-19 en este país.Hasta el año escolar pasado que culminó en julio, los estudiantes recibían clases online, lo que para algunos fue cuesta arriba debido a los problemas de Internet y fallas en el servicio eléctrico que constantemente se registran en esta nación sudamericana."Extrañaba mucho a mis compañeros, venir al liceo y compartir con ellos. Creo que si mantenemos los cuidados no nos contagiaremos, y es mejor ver clases aquí (en el colegio) que en casa, a mí se me hacía muy difícil porque debía mandar las tareas por correo y Whatsapp y el Internet es muy lento, o se cae la señal de teléfono, por eso es mejor venir al colegio", señaló una joven de 14 años, estudiante de tercer año.Las instituciones educativas implementaron horarios para cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar la aglomeración de estudiantes.César Ovalles, director de la escuela República de Panamá, en el estado La Guaira (norte), señaló a Sputnik que los 600 estudiantes de esa institución educativa serán atendidos en grupos.Por su parte, Alejandra Ramírez, de 34 años, madre de una niña de 12, señaló que las clases presenciales son indispensables para el rendimiento escolar de los jóvenes."Como toda madre siento temor de que se pueda contagiar, pero también entiendo que es necesario que se reincorpore, no es igual lo que yo la ayude con las tareas en la casa, a que los profesores le expliquen, siento que con las clases virtuales el rendimiento escolar bajó mucho", indicó.Por su parte, Patricio Sánchez, director del colegio Benposta, manifestó que implementarán la modalidad presencial y virtual debido a que algunos representantes decidieron no enviar a sus hijos al colegio por miedo a que se contagien de COVID-19."Más de 23 representantes no van a enviar a sus hijos, y no podemos discriminarlos por eso buscaremos la estrategia de una atención para atenderlos a distancia", comentó.Los colegios exigieron el uso de la mascarilla, y en algunos casos prohibieron el consumo de alimentos dentro de la institución.La administración de Nicolás Maduro aseguró que Venezuela alcanzó el 56% de la población vacunada y aspira que para el 31 de octubre llegue al 70%.Entretanto, el Gobierno inició la vacunación para mayores de 12 años y Maduro afirmó que espera próximamente poder inmunizar a los niños a partir de los tres años.Venezuela registra un total de 400.511 casos y 4.810 fallecidos por COVID-19, desde marzo de 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20211025/asi-se-vivio-la-esperada-vuelta-a-clases-presenciales-en-venezuela--video-fotos-1117506455.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, educación