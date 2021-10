https://mundo.sputniknews.com/20211025/asi-se-vivio-la-esperada-vuelta-a-clases-presenciales-en-venezuela--video-fotos-1117506455.html

Así se vivió la esperada vuelta a clases presenciales en Venezuela | Video, fotos

En marzo de 2020, el Gobierno venezolano suspendió las clases presenciales como parte de un conjunto de medidas para enfrentar la enfermedad del nuevo coronavirus. Finalmente, este 25 de octubre los estudiantes regresaron a las aulas tras más de un año.Para esta mamá de dos varones, de 6 y 11 años de edad, "hay que seguir adelante por la educación de nuestros niños", porque la larga inactividad "ha provocado mucha deserción escolar".En esta escuela, funcionarios de la Guardia del Pueblo, un comando de la Guardia Nacional Bolivariana, formaron parte del plan de bioseguridad para el cumplimento de las medidas de prevención ante la pandemia.Yender González, papá de una niña de educación inicial, le contó a Sputnik por qué su hija de 4 años de edad no pudo iniciar las clases presenciales junto con sus compañeros:"Mi hija estaba muy entusiasmada, pero agarró una llovizna y tiene tos, por eso la devolvieron. Me parece bien, porque las medidas de seguridad están funcionando".Temor aún entre los padresPese a los protocolos de bioseguridad anunciados, existe aún el temor entre los padres de enviar a los niños a la escuela. Aracelis Rodríguez, directora de la Unidad Educativa Distrital Matías Núñez, ubicada en el oeste de Caracas, le comentó a Sputnik que al menos 10% de los estudiantes convocados en el primer grupo que inició las clases el lunes 25 no asistió "por el miedo que sienten los padres por la pandemia".Inicio de clases "seguro y progresivo""El 75% de nuestras escuelas están activas hoy en el modo presencial", aseguró a Sputnik la secretaria de Educación del Gobierno de Caracas, Jacqueline Pérez.La funcionaria explicó que el "Inicio de clases seguro y progresivo" definido por las autoridades educativas contempla el retorno a las aulas en pequeños grupos y durante algunos días de la semana para evitar así la propagación del COVID-19."En Caracas tenemos 103 establecimientos educativos adscritos, con una matrícula de 35.000 estudiantes, y todos arrancan la dinámica formativa, es decir que si hay alguna escuela que tenga debilidades por el tema de infraestructura inicia la educación a distancia", señaló Pérez.La secretaria de Educación de Caracas calificó este retorno a las aulas como "una victoria frente al asedio y la agresión externa".

