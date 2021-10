https://mundo.sputniknews.com/20211025/rusia-propone-a-eeuu-hablar-de-armas-hipersonicas-y-sistemas-no-tripulados-1117503692.html

Rusia propone a EEUU hablar de armas hipersónicas y sistemas no tripulados

"Creo que sería importante hablar de armas hipersónicas y otras armas no nucleares de alta precisión, incluidos sistemas no tripulados, con énfasis en aquellas que pueden utilizarse para misiones estratégicas", dice el comunicado publicado por la misión diplomática rusa en su cuenta de Facebook. Estabilidad estratégicaPor otra parte, Antónov declaró que Rusia está dispuesta a acuerdos legalmente vinculantes con EEUU en el ámbito de estabilidad estratégica."Como en el caso de todas las décadas pasadas, estamos decididos a llegar a acuerdos legalmente vinculantes, aunque no descartamos otros formatos. (...) Es decir, no se puede permitir que se produzca una situación en la que nuestros países se queden sin mecanismos de control en el ámbito estratégico después de que expire el Nuevo START", dice el comunicado.

