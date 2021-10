https://mundo.sputniknews.com/20211025/la-playlist-de-las-canciones-que-sonaron-en-las-mananeras-de-amlo-1117491850.html

La 'playlist' de las canciones que sonaron en las mañaneras de AMLO

Las conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no sólo se han caracterizado por sus polémicas declaraciones y severas... 25.10.2021, Sputnik Mundo

La más reciente fue la canción Digo lo que pienso del grupo Calle 13, liderado por el rapero Residente, con la cual López Obrador respondió a una pregunta sobre las declaraciones de la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval.La exfuncionaria aseguró que a la izquierda mexicana le hace falta autocrítica y una figura que, al asumir altos cargos, no traicione sus principios. El mandatario mexicano subrayó que respeta el derecho a expresarse de su excolaboradora, pues él siempre ha defendido el derecho a opinar."Todos tenemos derecho de manifestarnos, hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo, expresarnos con libertad. Hay que decir lo que uno piensa todo", declaró el presidente antes de poner el video de Digo lo que pienso de Calle 13.'Playlist' de la MañaneraComo no es la primera vez que López Obrador muestra un poco de su acervo musical, la reportera política Diana Benítez compartió una playlist con las canciones que han sonado en las conferencias matutinas.En la lista no sólo se incluye Digo lo que pienso, sino también canciones como Amor eterno, puesta durante la conmemoración del 10 de mayo, y hasta Quién pompó de Chico Che, frase con la que criticó el financiamiento del medio Latinus del periodista Carlos Loret.Aquí te dejamos otras composiciones que marcaron la conferencia matutina del presidente de México:

méxico

