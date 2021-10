https://mundo.sputniknews.com/20211025/impactante-accidente-entre-un-ciclista-y-una-aficionada-durante-una-carrera-en-espana--video-1117476244.html

Impactante accidente entre un ciclista y una aficionada durante una carrera en España | Vídeo

El competidor de una carrera ciclista en El Hierro impactó contra una espectadora cuando este esprintaba. Ambos tuvieron que ser trasladados a centros médicos... 25.10.2021, Sputnik Mundo

españa

⚽ deportes

islas canarias

accidente

ciclismo

Fuertes imágenes llegan desde El Hierro. La celebración de la carrera cicloturista Condaca Salmor Bike se ha visto oscurecida por el accidente que implicó a uno de sus participantes y una espectadora de la competición. Un suceso ocurrió alrededor de las 15:00, cerca del desenlace del evento deportivo. Poco después, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta para acudir al escenario del choque.El accidente se produjo cuando una aficionada decidió cruzar de orilla en la calzada en la que se disputaba la carrera. Para ello, buscó un arco publicitario, uno de los pocos tramos no cerrados por vallas del recorrido. Lo hizo justo cuando se aproximaba un grupo de ciclistas. La mujer no se percató que el líder de la avanzadilla estaba lanzando un sprint. El corredor iba a una alta velocidad y no pudo esquivarla. Al chocar, el hombre salió despedido de su bicicleta y se golpeó la cabeza contra el suelo. La espectadora quedó tumbada en el firme después de ser víctima del violento golpe. Su cabeza también impactó contra el asfalto.El ciclista presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, por lo que fue ingresado en el hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Allí es atendido en profundidad, ya que perdió el conocimiento por completo tras el golpe.Por su parte, la mujer tuvo que ser trasladada a un centro sanitario de Tenerife. La intensidad del impacto contra la bicicleta y el suelo hacen que su salud esté comprometida. A diferencia del ciclista, su cabeza no iba protegida con un casco. Motivo por el que fue atendida por el equipo sanitario de la prueba antes de que llegaran los operarios del Servicio de Urgencias Canario. En este momento, la accidentada se encuentra en estado grave.

