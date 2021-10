https://mundo.sputniknews.com/20211025/en-cifras-que-tanto-dependemos-de-los-polinizadores-1117499694.html

En cifras: ¿qué tanto dependemos de los polinizadores?

En cifras: ¿qué tanto dependemos de los polinizadores?

Cada vez hay menos abejas, avispas, escarabajos, moscas, hormigas y mariposas pero según un nuevo informe, probablemente no por ello habrá un cambio drástico... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T19:15+0000

2021-10-25T19:15+0000

2021-10-25T19:15+0000

economía

medioambiente

mariposa

abejas

🥚 alimentación

polinización

cultivos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0d/1092403184_0:114:2170:1335_1920x0_80_0_0_070329b7fb16988028b70d561e7ecacc.jpg

La mayoría de nuestros cultivos básicos —cereales como el maíz, el trigo y el arroz; raíces y tubérculos como la yuca; y legumbres como los guisantes y las lentejas— no dependen en absoluto de los polinizadores. Sin embargo, hay otros cultivos —como muchas de nuestras frutas y verduras, cultivos oleaginosos, café, frutos secos y aguacates—, que sí dependen parcialmente de ellos.Solo hay unos pocos cultivos que dependen totalmente: las nueces de Brasil, las frutas como el kiwi y los melones, y el cacao en grano. Es decir que un mundo sin polinizadores, sería un mundo sin chocolate.Según los expertos de Our World in Data (OWD) de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, esto significa que si las abejas y mariposas desaparecieran, la mayoría de los cultivos sufriría un descenso en sus rendimientos, pero no colapsarían: la producción de los cultivos bajaría alrededor de 5% en los países de ingresos altos, y un 8% en los de ingresos bajos.No obstante, los investigadores señalan que esas cifras proceden de un estudio que data de 2009 —el último disponible—, y que hoy deben ser más altas por la diversificación de la dieta mundial. "A medida que los países se enriquecen, tienden a alejarse de los cultivos básicos para acercarse a las frutas, verduras, frutos secos y otros alimentos ricos en nutrientes", explican.Aunque no se reduzca drásticamente la cantidad de alimento, el informe sugiere que lo que sí sucedería es el colapso de las economías familiares de los agricultores de bajos ingresos: muchos de los cultivos que sí dependen de los polinizadores total o parcialmente, son los principales cultivos comerciales de países de bajos ingresos."Es lamentable que la fauna que menos nos importa sea la que más valor funcional nos proporciona", concluyen. Los autores del estudio aseguran que "favorecemos a los osos por encima de los insectos y las bacterias, a pesar de que dependemos mucho más de estos últimos".La importancia de los polinizadoresLa investigación de OWD resalta que pese a que las abejas melíferas se llevan el protagonismo en el proceso de polinización de los cultivos, las mariposas, escarabajos y moscas también desempeñan un importante papel en la polinización de las frutas, las hortalizas y los cultivos oleaginosos.Un estudio realizado en los Países Bajos indica que la media de las poblaciones de mariposas se ha reducido casi a la mitad desde 1991. Lo mismo ocurre con los abejorros: numerosos estudios realizados en Europa y América del Norte muestran que, mientras algunas poblaciones permanecen estables o incluso crecen, muchas poblaciones de abejas han sufrido un fuerte descenso.Eso es sólo para los países más ricos, donde los sistemas agrícolas han estado relativamente estables durante décadas, señala el informe de OWD. En los trópicos, donde los ecosistemas cambian más rápidamente, hay muy pocos datos sobre la evolución de las poblaciones de insectos polinizadores. "Podrían estar haciéndolo incluso peor", advierten.Tres principales amenazas que enfrentan los polinizadores

https://mundo.sputniknews.com/20210930/maiz-el-cultivo-mas-importante-de-mexico-por-su-centralidad-economica-politica-y-social-1116630493.html

https://mundo.sputniknews.com/20210924/quien-alimenta-a-bolivia-el-papel-clave-de-la-agricultura-familiar-campesina-1116379521.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, mariposa, abejas, 🥚 alimentación, polinización, cultivos