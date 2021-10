https://mundo.sputniknews.com/20211023/la-justicia-para-los-hermanos-perez-asesinados-por-la-dictadura-chilena-llego-pero-tarde-1117442940.html

La justicia para los hermanos Pérez asesinados por la dictadura chilena llegó, pero tarde

La justicia para los hermanos Pérez asesinados por la dictadura chilena llegó, pero tarde

SANTIAGO (Sputnik) — La Corte Suprema de Chile emitió un fallo condenatorio contra 19 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por su... 23.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-23T01:33+0000

2021-10-23T01:33+0000

2021-10-23T01:33+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

dictadura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107741/23/1077412390_0:19:1921:1099_1920x0_80_0_0_68ea1a3feecc2377751ce9e41650285a.jpg

La activista y defensora de los derechos humanos Erika Hennings, miembro de la Mesa de Trabajo de la organización Londres 38, valoró el fallo del máximo tribunal chileno, pero dijo que la justicia llegó muy tarde.Hennings explicó que Osvaldo y Otilia, padres de los hermanos Pérez Vargas, ejercieron durante años un férreo activismo para enjuiciar a los violadores de derechos humanos pero no alcanzaron a ver que se hiciera justicia para sus propios hijos, ya que él murió a finales de los años 90 y ella en 2008."A pesar de que la justicia está avanzando aún hay muchas causas que no están resueltas, es importante que los juicios tengan más movimiento porque ya han pasado décadas desde la dictadura y se están muriendo los familiares de las víctimas y también los victimarios", aseguró.Hennings, aprovechando el contexto de las elecciones presidenciales, hizo un llamado a los candidatos a comprometerse con los derechos humanos y con los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet."Espero no solo que expresen su voluntad, sino que también den señales concretas respecto a estos temas, que indaguen en los pactos de silencio que aún existen en las Fuerzas Armadas que nos impiden encontrar a nuestros seres queridos, que se comprometan a impulsar una justicia igual para todos sin tanta precariedad y que no existan cárceles privilegiadas para perpetradores de violaciones a los derechos humanos y cárceles de miseria para el resto de la población", cerró.Operación ColomboEl fallo de la Corte Suprema de esta semana condenó a 12 años de prisión a los exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (policía secreta de Pinochet) César Manríquez, Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff en calidad de autores directos, y a otros 16 criminales les otorgó penas de 10 años o menos por distintos tipos de participación en los delitos.El tribunal estableció que el 10 de septiembre de 1994, Carlos y Aldo, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, fueron abordados en la calle por los exagentes, conducidos a un centro clandestino de detención, sometidos a interrogatorios y torturas y posteriormente, desaparecidos.Sus nombres aparecieron en un listado de 119 personas publicado por la prensa nacional asegurando que todos ellos habían muerto en enfrentamientos en Argentina, un montaje de la dictadura que posteriormente se conoció como la Operación Colombo.Krassnoff, uno de los agentes condenados, es uno de los criminales más emblemáticos de la dictadura y con este fallo ya suma 804 años de condena.Durante la dictadura militar cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/convencion-constituyente-en-chile-veta-a-asambleista-vinculado-a-la-dictadura-de-pinochet-1115068254.html

https://mundo.sputniknews.com/20210609/exagente-de-la-dictadura-de-chile-se-fuga-a-argentina-para-evitar-condena-judicial-1113081225.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

💬 opinión y análisis, chile, dictadura