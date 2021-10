https://mundo.sputniknews.com/20211022/eeuu-respalda-resolucion-de-la-oea-sobre-proceso-electoral-antidemocratico-en-nicaragua-1117417718.html

EEUU respalda resolución de la OEA sobre "proceso electoral antidemocrático" en Nicaragua

EEUU respalda resolución de la OEA sobre "proceso electoral antidemocrático" en Nicaragua

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU apoya la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que acusa al Gobierno de Nicaragua de desestabilizar el... 22.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-22T14:59+0000

2021-10-22T14:59+0000

2021-10-22T15:00+0000

internacional

eeuu

nicaragua

centroamérica

antony j. blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110680128_0:171:3069:1897_1920x0_80_0_0_4f14ccc88b291715062bcfc3b209c466.jpg

Las autoridades nicaragüenses firmaron la Carta Democrática Interamericana pero no se adhirieron a ella, continuó el secretario."El presidente [Daniel] Ortega y la vicepresidenta [Rosario] Murillo no han cumplido este compromiso al preparar unas elecciones falsas sin credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense", agregó.EEUU continuará cooperando con sus socios en la región y en todo el mundo para promover la rendición de cuentas de los partidarios de Ortega, prometió Blinken.Las elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre.El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional confirmó al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Murillo, como su candidato y compañera de fórmula respectivamente.

https://mundo.sputniknews.com/20210921/oficialismo-ganaria-elecciones-en-nicaragua-por-amplio-margen-1116289533.html

eeuu

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, nicaragua, centroamérica, antony j. blinken