Así es el plan de Argentina y Brasil para no depender de las vacunas de las potencias

Autoridades argentinas y brasileñas de los ámbitos sanitario, científico, tecnológico y de innovación, se reunieron de manera virtual para intercambiar información acerca de la investigación, desarrollo y producción de vacunas contra el COVID-19, en el marco de la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de que Argentina y Brasil desarrollen y fabriquen vacunas contra el SARS-CoV-2 con tecnología de ARN mensajero para toda América Latina y el Caribe, destacó el portal del Gobierno argentino."Queremos reforzar los acuerdos entre nuestros países y fortalecer la cooperación en las áreas de investigación y desarrollo tecnológico, para avanzar en autonomía y poder ayudar en breve a otros países con el desarrollo de vacunas", afirmó el ministro de Salud brasileño, Rodrigo Cruz.En la experiencia conjunta de investigación y producción de vacunas con tecnología ARN mensajero participarán la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 'Dr. Carlos G. Malbrán' por parte de Argentina y el Instituto de Tecnología y Producción en Inmunobiología Bio-Manguinhos de Brasil. Ambas instituciones serían, de acuerdo al plan, las encargadas de producir las vacunas antiCOVID en cada país.Estas reuniones se enmarcan en la plataforma de cooperación impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), "con la meta de reducir la dependencia de medicamentos, vacunas e insumos médicos producidos fuera de la región".Con esto, la OPS busca ampliar las capacidades productivas y fortalecer una cadena de valor en la región para aumentar el acceso y la independencia tecnológica de las Américas a las vacunas, en especial para emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19, destacó la fuente gubernamental argentina.Junto con subrayar la importancia de la colaboración entre Argentina y Brasil para fomentar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 en la región, la ministra agregó que "hasta que todos los países no accedan a la vacuna no vamos a dar vuelta la página de la pandemia".Argentinos y brasileños acordaron "fortalecer el trabajo conjunto entre los ministerios de ambos países a fin de tener una respuesta regional al COVID-19 y que Argentina y Brasil puedan ampliar las capacidades productivas y fortalecer una cadena de valor en la región para aumentar el acceso y la independencia tecnológica a las vacunas", destacó el portal gubernamental.A su vez, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino, Daniel Filmus, sostuvo que, "la integración, la articulación del trabajo y la sumatoria de fuerzas entre Argentina y Brasil generaría mayores condiciones de soberanía sanitaria en los países en vías de desarrollo de la región, los cuales ya no dependerían de los estados centrales para definir sus políticas de vacunación de la población".Las autoridades brasileñas propusieron avanzar en "el desarrollo de actores públicos o privados que puedan producir vacunas basadas en la tecnología de ARN mensajero. Para esto propusieron generar centros de transferencia tecnológica, la instalación de plantas piloto a partir de la construcción de esquemas de transferencia tecnológica".Las autoridades de ambos países, acordaron que la próxima reunión será bajo régimen de presencialidad, el día 9 de noviembre en Río de Janeiro.

